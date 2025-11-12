< sekcia Zahraničie
Šéf Súdneho dvora Európskej únie varuje pred korupciou
Autor TASR
Brusel 12. novembra (TASR) - Predseda Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) Koen Lenaerts varoval, že korupcia a politické zasahovanie do národných súdov predstavujú vážnu hrozbu pre demokratické základy EÚ. Podľa portálu Euractiv.com jeho komentáre nepriamo smerovali na maďarského premiéra Viktora Orbána, informuje TASR.
Na sympóziu v Bruseli v pondelok Lenaerts odsúdil zneužívanie fondov EÚ a zdôraznil, že nemôžu „slúžiť na obohacovanie oligarchie okolo vládcu alebo vládnucej strany“. Tieto vyjadrenia vyvolali porovnávanie s Maďarskom, kde kritici obviňujú Orbána z budovania korupčného systému protekcionizmu, napísala agentúra Belga.
Lenaerts naliehal, aby všetky krajiny, ktoré čerpajú finančné prostriedky z EÚ, boli povinné pristúpiť k Európskej prokuratúre (EPPO). Z 27 členských štátov Únie sa na jej činnosti nezúčastňujú Maďarsko, Dánsko a Írsko; posledné dve krajiny majú výnimku.
Maďarsko odmieta pristúpiť k EPPO napriek tomu, že nemá formálnu výnimku. Vyšetrovatelia z Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF - agentúra EÚ poverená odhaľovaním zneužívania prostriedkov EÚ, pozn. TASR) tak zostávajú závislí od budapeštianskych prokurátorov. Podľa kritikov tí však len zriedka konajú na základe zistení OLAF-u, pripomína Euractiv.com.
