Švajčiarsky minister rokoval v Teheráne, o USA sa údajne nehovorilo

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP

Teherán 7. septembra (TASR) - Švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis absolvoval v pondelok v Teheráne rokovanie so svojim iránskym rezortným partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom. Iránska strana v tejto súvislosti odmietla špekulácie, že predmetom rokovaní boli aj vzťahy medzi Teheránom a Washingtonom. Informovala o tom agentúra AFP.Záujmy USA v Iráne v súčasnosti zastupuje švajčiarska ambasáda, keďže po islamskej revolúcii z roku 1979 Washington a Teherán prerušili diplomatické styky. Švajčiarsko v minulosti zohralo významnú rolu pri výmene väzňov medzi Iránom a USA.Očakáva sa, že Cassis sa počas trojdňovej návštevy - konanej pri príležitosti stého výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami - stretne aj s iránskym prezidentom Hasanom Ruháním.Šéf švajčiarskej diplomacie pred návštevou Iránu telefonoval s ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom. To vyvolalo špekulácie, že by Cassis mohol v Teheráne hovoriť aj o vzťahoch medzi Teheránom a Washingtonom.Hovorca iránskeho ministerstva zahraničia to však v pondelok poprel a uviedol, že išlo o dávno dopredu naplánovanú návštevu, ktorá bola odložená v dôsledku pandémie koronavírusu. Cassisova cesta podľa neho nijako nesúvisí so vzťahmi medzi Iránom a USA.Napätie medzi Iránom a USA výrazne stúplo po tom, čo vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 jednostranne odstúpila od jadrovej zmluvy z roku 2015 a opätovne zaviedla voči islamskej republike ekonomické sankcie.Švajčiarsky minister označil rozhovory so Zarífom za "". Na schôdzke sa podľa neho hovorilo o "."" napísal Cassis na sociálnej sieti Twitter.Švajčiarsko tento rok vytvorilo mechanizmus, ktorý umožňuje zasielanie zahraničnej humanitárnej pomoci do Iránu bez hrozby porušenia amerických sankcií voči tejto islamskej republike. Humanitárny tovar síce oficiálne nespadá pod sankcie, avšak jeho nákup je za bežných okolností takmer nemožný, keďže zahraničné banky nechcú obchodovaním s Iránom ohroziť svoje vzťahy s USA.