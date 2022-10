Šéf švédskeho pravicového bloku žiada o viac času na zostavenie vlády

Štokholm 12. októbra (TASR) - Predseda švédskej konzervatívnej Umiernenej strany Ulf Kristersson v stredu vyhlásil, že na zostavenie vlády bude potrebovať dva dni navyše. Stalo sa tak po septembrovom volebnom víťazstve pravicového bloku vedeného práve Kristerssonom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Kristerrson informoval o vývoji situácie predsedu švédskeho parlamentu Andreasa Norléna, ktorý mu následne dva dni navyše na zostavenie vlády povolil.



Pravicový blok zložený zo štvorice strán – Umiernených, Švédskych demokratov, Kresťanských demokratov a Liberálnej strany – si vo voľbách 11. septembra zaistil v 349-člennom parlamente tesnú väčšinu, a to 176 kresiel. Stredoľavý blok strán vedený premiérkou Magdalenou Anderssonovou získal len 173 kresiel.



Podľa DPA by sa Kristersson mohol pokúsiť zostaviť menšinovú vládu, a to bez účasti jednej alebo až dvoch pravicových strán, ktoré sa prebojovali do parlamentu, s tým, že sa však nový kabinet bude spoliehať na ich podporu v parlamente.



Švédski demokrati sú aktuálne druhou najväčšou stranou v parlamente (Umiernení skončili až na treťom mieste), otázna je však práve ich účasť v novej vláde. Vytvoriť s nimi vládu už dosiaľ odmietla jedna zo stredopravicových strán.



Existuje síce viacero možností zostavenia novej – prípadne menšinovej – vlády, avšak táto krajne pravicová populistická strana bude mať zrejme vôbec prvýkrát významný vplyv vo vláde.