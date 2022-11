Šéf švédskej diplomacie bude v Turecku rokovať o vstupe do NATO

Berlín 10. decembra (TASR) - Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström vo štvrtok oznámil, že "čoskoro" odcestuje do tureckého hlavného mesta Ankara, aby pomohol úsiliu svojej krajiny stať sa členom Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Švédsko usilovne pracuje na rýchlom a bezproblémovom vstupe do NATO," povedal Billström na tlačovej konferencii v Berlíne po stretnutí s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou.



"Ešte túto jeseň sa chystám do Ankary, kde budem pokračovať v rokovaniach s partnermi," dodal Billström.



Švédsko a Fínsko upustili od desaťročia trvajúcej vojenskej neutrality a v máji požiadali o vstup do NATO po tom, ako Rusko vo februári vojensky napadlo susednú Ukrajinu.



Turecko hrozí, že ich vstup zablokuje, pričom sa usiluje o vynútenie si ústupkov. To viedlo k júnovej dohode s týmito severskými štátmi, ktorá obsahuje ustanovenia o vydávaní údajných teroristov do Turecka.



Nový švédsky premiér Ulf Kristersson v utorok navštívil Ankaru, kde sa stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v nádeji, že tureckého lídra presvedčí, aby upustil od svojich námietok voči týmto severským krajinám.



Koncom mesiaca má Erdogan navštíviť Švédsko a turecký prezident vyjadril presvedčenie, že na tomto stretnutí v Štokholme Turecko uvidí "pozitívnejší obraz". Dátum stretnutia však nespresnil. Takisto podľa AFP uviedol, že by si "úprimne želal" pripojenia sa Švédska k Aliancii.



"Domnievam sa, že rozhovory pokračujú veľmi pozitívnym spôsobom," uviedol Billström. "Keď budú splnené všetky podmienky stanovené v memorandách, turecký parlament bude pripravený ich ratifikovať," dodal Billström.