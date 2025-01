Šéf sýrskej diplomacie chce zrušenie sankcií

Davos 22. januára (TASR) - Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání sa v stredu v Davose zasadzoval za zrušenie sankcií uvalených na Sýriu a označil to za kľúčové pre jej stabilitu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V rozhovore s bývalým britským premiérom Tonym Blairom, ktorý sa uskutočnil v rámci davoského Svetového ekonomického fóra (WEF), Šajbání upozornil, že sankcie boli svojho času "uvalené na prospech (radových) Sýrčanov, ale teraz idú proti nim".



Pripomenul, že "príčina týchto sankcií" - teda z postu prezidenta zosadený Bašár Asad - je teraz v Moskve. Dodal, že bežní Sýrčania by nemali trpieť v dôsledku opatrení namierených proti zosadenému vodcovi.



Nové vedenie Sýrie po Asadovi zdedilo nefunkčný štát, v ktorom "neexistuje žiadny ekonomický systém", vyhlásil Šajbání. Vyjadril nádej, že "ekonomika (krajiny) v budúcnosti bude otvorená".



V stredajšom rozhovore pre denník Financial Times Šajbání informoval, že v Sýrii vznikol výbor, ktorý má skúmať ekonomický stav a infraštruktúru krajiny a zameria sa na možnú privatizáciu vrátane tovární na spracovanie ropy či bavlny alebo na výrobu nábytku. Sýria bude posudzovať aj partnerstvá medzi súkromným a verejným sektorom, aby takto podporila investície do letísk, železníc a ciest.



Po zvrhnutí režimu bývalého prezidenta Bašára Asada prevzala v Sýrii moc džihádistická povstalecká skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) na čele s Ahmadom Šarom, ktorý je teraz faktickým lídrom krajiny.