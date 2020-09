Sýrsky diplomat potvrdil konanie prezidentských volieb v roku 2021

Na archívnej snímke Walíd Mualim Foto: FOTO TASR/AP

Damask 7. septembra (TASR) - Sýrsky minister zahraničných vecí Walíd Mualim v pondelok v Damasku potvrdil, že prezidentské voľby v Sýrii sa uskutočnia v súlade s platnou ústavou v roku 2021. Ubezpečil tiež, že budú slobodné a transparentné.Podľa agentúry TASS to uviedol v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii s podpredsedom ruskej vlády Jurijom Borisovom a šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.Mualim dodal, že v prezidentských voľbách bude môcť kandidovať každý občan, ktorého nominácia nie je v rozpore s klauzulami ústavy.Vysvetlil tiež, že všetky odporúčania týkajúce sa zmien a doplnení do sýrskej ústavy, ako aj prípadne text novej ústavy, ktorý pripravujú delegáti ústavodarného výboru zasadajúceho v Ženeve, budú následne podrobené všeľudovému referendu.Dodal, že termín na vypracovanie novej ústavy nie je stanovený. Hlavnou požiadavkou podľa ministra je, aby základný zákon bol v súlade so želaniami a "".Ústavodarný výbor tvorí 150 členov z radov predstaviteľov vlády, opozície a občianskej spoločnosti. Každá 50-členná skupina má navyše povinnosť vymenúvať 15 expertov, ktorí sa zúčastňujú na uzavretých stretnutiach v Ženeve.Lavrov pricestoval do Damasku v pondelok. Ide o jeho prvú návštevu Damasku od roku 2012. Borisov pricestoval do Sýrie už v nedeľu.Ruská delegácia bude v Sýrii viesť nielen politické, ale aj ekonomické rokovania a posudzovať sa budú aj záležitosti vojenského charakteru, informovala sýrska štátna televízia podľa agentúry DPA.Moskva zostáva naďalej hlavným spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada v občianskej vojne, do ktorej v roku 2011 prerástli masové protesty proti vedeniu krajiny a vládnucej strane Baas.