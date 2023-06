Šéf taiwanskej diplomacie pricestuje do Európy, navštíviť má aj Prahu

Tchaj-pej 8. júna (TASR) - Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie budúci týždeň navštívi Európu, v Prahe sa má zúčastniť na bezpečnostnej konferencii, na ktorej vystúpi aj prezident ČR Petr Pavel. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou.



Dva nemenované zdroje bez ďalších podrobností uviedli, že šéf taiwanskej diplomacie má v Bruseli navštíviť sídlo Európskej únie.



Ďalšie dva zdroje agentúry Reuters povedali, že Wu navštívi aj Prahu. V českej metropole sa 14. júna uskutoční bezpečnostná konferencia, na ktorej má vystúpiť hneď po tom, ako ju otvorí prezident Pavel.



Podľa jedného zo zdrojov účasť taiwanského ministra zahraničných vecí na takomto podujatí by bola neobvyklá, keďže vrcholní európski predstavitelia nezvyknú oficiálne vystupovať po boku taiwanských predstaviteľov.



Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo potvrdiť, či Wu plánuje navštíviť Európu. K tejto záležitosti agentúre Reuters bezprostredne neposkytol svoje stanovisko ani Pražský hrad.



Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) možnú cestu šéfa taiwanskej diplomacie do Bruselu taktiež nepotvrdila.



Joseph Wu Čao-sie absolvoval európske turné v roku 2021, keď navštívil Belgicko, Českú republiku a Slovensko. V Bratislave vystúpil na konferencii Globsec, v Prahe sa stretol s vtedajším pražským primátorom Zdeňkom Hřibom.



Čína považuje Taiwan za svoju súčasť napriek tomu, že má od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad ním úplnú administratívnu moc, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily.



Nezávislosť Taiwanu uznáva iba niekoľko, prevažne malých štátov. V Európe s ním udržuje diplomatické vzťahy jediná krajina - Vatikán.



Peking na diplomatickej úrovni odsudzuje stretnutia medzi taiwanskými a zahraničnými predstaviteľmi, pretože to považuje za vyjadrenie podpory nezávislosti Taiwanu od Číny.