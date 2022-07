Šéf tajnej služby MI6 pochybuje, že Irán podporí jadrovú dohodu

Washington 21. júla (TASR) - Šéf britskej tajnej služby MI6 Richard Moore vo štvrtok vyjadril pochybnosti o tom, že iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí podporí návrat k jadrovej dohode z roku 2015. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Ak sa nám podarí dosiahnuť dohodu, je to pravdepodobne najlepší dostupný prostriedok na obmedzenie iránskeho jadrového programu. Nie som však presvedčený, že sa do tohto bodu dostaneme," povedal Moore. Na konferencii mimovládnej organizácie Aspen Security Forum v americkom štáte Colorado mal prvé verejné vystúpenie v zahraničí, odkedy ho v júli 2020 vymenovali za šéfa MI6.



Najvyšší vodca Iránu podľa šéfa MI6 nechce uzavrieť dohodu a rozhovory o obnovení jadrovej dohody sa preto môžu natiahnuť.



"Európske mocnosti a americká administratíva majú v tejto veci veľmi jasno. Zároveň si nemyslím, že by Čína a Rusko (dohodu) blokovali. Ale nemyslím si, že to Iránci chcú," dodal Moore.



Jadrová dohoda z roku 2015 zmiernila tvrdé ekonomické sankcie voči Iránu výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. V roku 2018 na základe rozhodnutia prezidenta Donalda Trumpa však USA od nej odstúpili.



Dohodu podpísali aj Čína, Nemecko, Francúzsko, Británia a Rusko, ich snaha o jej oživenie však niekoľko mesiacov viazne.



Chameneí je na čele šiitského Iránu od roku 1989 a je známy svojím nepriateľstvom voči Spojeným štátom. Neochotne podporil vyjednávačov reformnej vlády prezidenta Hasana Rúháního, ktorí dosiahli dohodu v roku 2015. Avšak Trumpovo odstúpenie od dohody a opätovné zavedenie rozsiahlych sankcií voči Iránu považujú zástancovia tvrdej línie za potvrdenie zlého úmyslu USA.