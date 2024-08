Šéf tajnej služby USA:Pri atentáte na Trumpa nezlyhala miestna polícia

Washington 3. augusta (TASR) - Nový zastupujúci riaditeľ americkej tajnej služby v piatok uviedol, že miestna polícia v Pennsylvánii by nemala niesť zodpovednosť za bezpečnostné zlyhanie, ktoré viedlo k atentátu na republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



"Žiadna štátna alebo miestna zložka, ktorá nám 13. júla v Butleri (pozn. mesto, v ktorom sa udial atentát) poskytovala podporu, by v žiadnom prípade nemala niesť zodpovednosť za zlyhanie tajnej služby," povedal v piatok jej dočasný riaditeľ Ronald Rowe.



Riaditeľ dodal, že za atentát je zodpovedná tajná služba, ktorá nedostatočne kryla strechu, z ktorej útočník vystrelil. Ozrejmil tiež, že miestna polícia na streche útočníka spozorovala a snažila sa príslušníkov tajnej služby varovať. Ich správa však ku agentom nedorazila. Rowe nespresnil, prečo sa to stalo.



Útok na nominanta Republikánskej strany sa odohral počas predvolebného zhromaždenia. Na Trumpa vystrelil poloautomatickou puškou 20-ročný T. H. Crooks, pričom exprezidentovi zasiahol hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalších dvoch ľudí zranil. Útočníka následne zastrelili agenti tajnej služby.



Pre atentát minulý týždeň odstúpila doterajšia riaditeľka tajnej služby Kimberly Cheatleová.