Šéf tajných služieb: Naše údery smerujú iba na ruské vojenské ciele

Kyjev 10. septembra (TASR) - Ukrajinské útoky na ruskom území sú zamerané najmä na vojenské ciele, uviedol v sobotu šéf Hlavného riaditeľstva spravodajskej služby Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR MO) Kyrylo Budanov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Útoky na ruské územie, ktoré boli na začiatku ruskej ofenzívy zriedkavé, sa počas uplynulého mesiaca zintenzívnili a Kyjev sa k nim čoraz častejšie hlási.



"Všetky ciele sú podniky vojensko-priemyselného komplexu. To nás odlišuje od Rusov. Horia podniky, horia špičkové stroje, dochádza k výbuchom, sú tam veľmi hlboké sabotážne opatrenia, ale ľudia netrpia," povedal Budanov počas zriedkavého verejného vystúpenia na stretnutí v Kyjeve.



Ruské úrady však informovali o civilných obetiach niektorých ukrajinských útokov.



Budanov tiež uviedol, že nedávno bol napadnutý závod na výrobu čipov používaných v raketách Iskander. "Výbuchy v agresorskej krajine spoločnosť trochu preberú, ale zatiaľ nemajú masívny účinok. Je to však len otázka času," dodal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vyhlásil, že jeho krajina sa už pripravuje na druhú vojnovú zimu, dopĺňa tlačová agentúra DPA.



"Teraz musia všetci vo verejnom sektore a v miestnych orgánoch urobiť všetko možné, a keď je to potrebné, aj nemožné, aby pomohli Ukrajine prežiť zimu a zachovať jej plnú funkčnosť," povedal v sobotu vo svojom každodennom videopríhovore.



"Protivzdušná obrana, príprava energetického sektora, sociálneho systému, vhodné podporné balíky od partnerov - všetci úradníci a velitelia majú jasné úlohy," dodal Zelenskyj s tým, že prezidentská kancelária a vláda majú denne dostávať aktuálne informácie o pokroku.



Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii od februára 2022. Rusko minulú zimu spôsobilo na ukrajinskej energetickej infraštruktúre veľké škody prostredníctvom raketových útokov a útokov dronmi, mnohí obyvatelia krajiny mali preto len prerušovanú dodávku elektrickej energie.



Podľa ukrajinského ministerstva energetiky sa však v uplynulých mesiacoch uskutočnili rozsiahle opravy.