Šéf talianskej diplomacie chce preveriť postupy ICC v kauze al-Masrího

Rím 6. februára (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok vyzval preveriť postupy na Medzinárodnom trestnom súde (ICC), ktorý na šéfa líbyjskej justičnej polície Usámu Andžíma - známeho aj ako Usáma al-Masrí - vydal zatykač s formálnymi a faktickými chybami. Informovala o tom agentúra ANSA s tým, že Tajani považuje kritizovanie talianskej vlády za jej postup v al-Masrího kauze za nenáležité, píše TASR.



ICC obviňuje al-Masrího z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných vo väznici Miítíga v Líbyi od roku 2011 a vydal naňho zatykač. Al-Masrí totiž vedie pobočku Reformného a rehabilitačného ústavu v Tripolise - siete detenčných centier, ktoré prevádzkujú vládou podporované špeciálne jednotky a ktoré sú známe mimoriadne ťažkými životnými podmienkami a zlým zaobchádzaním so zadržiavanými.



Taliansky minister spravodlivosti Carlo Nordio v stredu pripomenul, že v zatykači ICC boli faktické chyby: nesprávny rok, kedy bol al-Masrí obvinený, či tvrdenie, že v zadržiavacom centre v Tripolise dochádza údajne k vraždám a znásilňovaniu migrantov vo veku päť rokov.



Tajani svojím vyhlásením reagoval na oznámenie ICC, že sa začal zaoberať podnetom sudánskeho migranta voči Rímu, ktorý sa týka al-Masrího prepustenia na slobodu po tom, čo ho 19. januára v Turíne na základe zatykača ICC zadržala talianska polícia. O dva dni neskôr al-Masrího z väzby však prepustili a lietadlom talianskeho letectva previezli späť do líbyjského hlavného mesta Tripolis.



Al-Masrího prípad vyvolal na politickej scéne v Taliansku škandál, pričom opozičné strany naliehali na premiérku Giorgiu Meloniovú, aby v tejto záležitosti vystúpila v parlamente. Demokratická strana deklarovala, že al-Masrího kauzou bola poškodená medzinárodná dôveryhodnosť Talianska.



Niektorí opoziční politici tvrdili, že talianske úrady poslali podozrivého muža domov, aby neohrozili vzťahy Talianska s Líbyou. Oba tieto štáty uzavreli totiž v roku 2017 kontroverznú dohodu, na ktorej základe Rím poskytuje výcvik a financovanie líbyjskej pobrežnej stráži, aby zabránila odchodu migrantov alebo vrátila tých, čo už sú na mori, späť do Líbye.



Nadžím bol na slobodu prepustený po tom, čo odvolací súd odmietol potvrdiť jeho vzatie do väzby, pričom argumentoval, že talianske zákony požadujú od ministra spravodlivosti, aby zvážil zatykač vydaný ICC. Nordio vyhlásil, že v danom čase jeho ministerstvo stále študovalo zatykač ICC, ktorý bol podľa neho "v angličtine s niekoľkými prílohami v arabčine".



Nordio okrem toho poukázal na nezrovnalosti týkajúce sa dátumov v zatykači, pričom ich označil za zjavné, hrubé a závažné rozpory. O šesť dní neskôr ICC zaslal opravenú verziu zatykača vrátane nesúhlasného stanoviska sudcu, ktorý spochybnil právomoc medzinárodného súdu v tejto veci.