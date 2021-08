Taliansky minister vyzval Lavrova na rešpektovanie práv Navaľného

Rím 27. augusta (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio sa v piatok stretol v Ríme so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Témou rokovaní bola predovšetkým situácia v Afganistane, ale Di Maio vyzval aj na rešpektovanie práv väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.



Di Maio potvrdil už skôr avizovaný úmysel Talianska usporiadať mimoriadny summit skupiny G20 o kríze v Afganistane. Zdôraznil pritom, že Rím sa v tomto smere spolieha na spoluprácu s Ruskom.



"Je potrebná úzka medzinárodná koordinácia s Ruskom... Rusko je kľúčovým hráčom na medzinárodnej scéne," povedal Di Maio na spoločnej tlačovej konferencii s Lavrovom, informovala tlačová agentúra ANSA.



Moskva je podľa Lavrova pripravená spolupracovať so všetkými krajinami s cieľom "normalizovať situáciu" v Afganistane.



"Naše kroky budeme koordinovať predovšetkým so spojencami a strategickými partnermi. Budeme pripravení spolupracovať aj so všetkými ostatnými krajinami, ktoré v duchu dobrej vôle môžu pomôcť normalizovať situáciu v Afganistane s dôrazom na zaistenie bezpečnosti," vyhlásil Lavrov podľa agentúry TASS.



Taliansky minister počas rokovaní s ruským rezortným partnerom vyjadril aj obavy Ríma v súvislosti s väzneným kritikom Kremľa Alexejom Navaľným. Jeho základné ľudské práva musia byť podľa di Maia rešpektované.



Šéf ruskej diplomacie zase Taliansko vyzval na uvoľnenie vízových pravidiel medzi Moskvou a Rímom.



Lavrov v Taliansku rokoval aj s premiérom Mariom Draghim. Okrem situácie v Afganistane sa dotkli aj krízy v Líbyi. Draghi a Lavrov sa zhodli, že v Tripolise je potrebné naštartovať politický dialóg medzi znepriatelenými stranami.