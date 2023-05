Šéf talianskej diplomacie žiada ospravedlnenie od Francúzska za urážky

Rím 5. mája (TASR) - Francúzska vláda sa musí ospravedlniť, aby ukončila spor týkajúci sa vyhlásení na adresu Talianska, ktoré Rím považuje za urážlivé. V rozhovore zverejnenom v piatok to povedal taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Šéf talianskej diplomacie zrušil vo štvrtok plánovanú cestu do Paríža, pretože francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin sa podľa neho urážlivo vyjadril na adresu Talianska a jeho premiérky Giorgie Meloniovej.



"Minister zahraničných vecí si nemôže dovoliť spraviť to, čo spravil tento pán... Ak niekto niekoho bezdôvodne urazí, najmenej čo môže urobiť, je ospravedlniť sa. V tomto prípade urazil všetkých Talianov ako aj vládu a premiérku," uviedol Tajani pre taliansky denník Corriere della Sera.



Darmanin predtým pre rozhlasovú stanicu RMC uviedol, že pravičiarka Meloniová "nie je schopná vyriešiť problém s migrantami“ a splniť tak svoj predvolebný sľub. Zároveň ju obvinil z klamania voličov, keď tvrdila, že dokáže ukončiť krízu súvisiacu s rastúcim počtom migrantov prichádzajúcich do Talianska na lodiach.



Prirovnal tiež Meloniovú k francúzskej líderke krajnej pravice Marine Le Penovej - politickej oponentke prezidenta Emmanuela Macrona. "Krajná pravica má zápornú vlastnosť - klamať obyvateľstvo," vyhlásil Darmanin.