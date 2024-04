Šéf TikToku plánuje na súde bojovať proti zákazu platformy v USA

San Francisco 24. apríla (TASR) - Generálny riaditeľ sociálnej platformy TikTok Šou C' Čche v stredu prisľúbil podniknutie právnych krokov na zvrátenie zákona prijatého v Spojených štátoch, na základe ktorého bude možné túto populárnu aplikáciu v USA zakázať pre podozrenia, že ju kontroluje čínska vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Joe Biden v stredu podpísal zákon, ktorý čínskej materskej spoločnosti ByteDance dáva približne 270 dní na to, aby odpredala TikTok v USA alebo čelila vylúčeniu z amerického trhu.



"Nenechajte sa pomýliť, ide o zákaz. Zákaz TikToku a zákaz vás a vášho hlasu," vyhlásil Šou vo videu zverejnenom na platforme po krátko tom, ako Biden podpísal zákon.



Predstavitelia Spojených štátov a iných západných krajín tvrdia, že sociálna platforma umožňuje Pekingu zbierať údaje a špehovať jej užívateľov. TikTok len v USA používa približne 170 miliónov osôb vrátane množstva mladých ľudí.



Kritici zároveň upozorňujú, že aplikácia slúži aj na šírenie propagandy. Čína a spoločnosť ByteDance tieto tvrdenia dôrazne odmietajú.



"Uisťujeme vás, že sa nikam nechystáme. Budeme naďalej bojovať za vaše práva na súdoch. Fakty a ústava sú na našej strane," uviedol šéf TikToku.



Proti zákazu TikToku sa minulý týždeň postavil aj miliardár Elon Musk, ktorý vlastní sociálnu sieti X (predtým Twitter). Povedal, že v takom prípade by išlo o protiklad slobody slova a prejavu.



Zákon schválený Senátom Kongresu USA dáva prezidentovi právomoc na to, aby aj ostatné aplikácie označil za hrozbu pre národnú bezpečnosť, ak sú kontrolované krajinou, ktorú USA považujú za nepriateľskú.