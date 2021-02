Šéf tímu WHO Embarek: Možný prenos vírusu si vyžaduje ďalší výskum

Wu-chan 10. februára (TASR) - Šéf skupiny expertov WHO Peter Embarek povedal, že netopiere sú pravdepodobným pôvodcom nákazy koronavírusu SARS-CoV-2, a takisto potvrdil, že možný prenos vírusu prostredníctvom mrazených potravín si vyžaduje ďalšie vyšetrovanie. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Skupina odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ukončila svoju misiu v Číne, kde skúmali pôvod koronavírusu. Týmto vedcom sa nepodarilo potvrdiť pôvod vírusu u zvierat a v utorkovom vyjadrení odmietli teóriu o jeho úniku z laboratória.



Tím expertov podľa Embareka získal nové informácie, avšak celkový pohľad vedcov na prepuknutie nákazy sa výrazne nezmenil.



Proces prenosu vírusu zo zvieracieho pôvodcu cez trhovisko Chua-nan v čínskom meste Wu-chan mohol byť podľa Embareka veľmi "dlhý a komplikovaný" a mohol zahŕňať aj pohyb cez hranice.



Trhovisko s morskými plodmi Chua-nan, ktoré je od januára 2020 uzavreté, spájajú s prvými prípadmi nákazy, ktoré potvrdili v decembri 2019. Experti organizácie WHO trhovisko počas svojho pôsobenia v Číne navštívili.



"Tento záchytný bod môžeme naďalej sledovať a skúmať zásobovací reťazec i zvieratá, ktoré boli na trhovisko dodávané," povedal Embarek, ktorý sa venuje bezpečnosti potravín i zoonózam - infekciám prirodzene prenosným zo zvierat na ľudí.



Embarek povedal že vírus dokáže prežiť v podmienkach, aké poskytujú chladené a mrazené výrobky. "V skutočnosti však nevieme, či sa tento vírus môže preniesť na ľudí, alebo za akých podmienok," povedal.