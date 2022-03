Šéf tureckej diplomacie navštívi Rusko a Ukrajinu

Istanbul 15. marca (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu tento týždeň odcestuje do Ruska a na Ukrajinu v spojitosti so snahou Ankary o dosiahnutie prímeria prostredníctvom rozhovorov medzi oboma bojujúcim stranami. V utorok to oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého citovala agentúra AFP.



"Dnes posielame nášho ministra zahraničných vecí do Ruska. Zajtra bude rokovať v Moskve. Vo štvrtok odcestuje na Ukrajinu," povedal Erdogan novinárom po rokovaní vlády.



"(Čavušoglu) bude pokračovať v našom úsilí o dosiahnutie prímeria a mieru prostredníctvom rozhovorov s oboma stranami," uviedol turecký prezident.



Minulý týždeň sa v tureckom letovisku Antalya uskutočnili prvé rokovania ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára).



Stretnutie viedol Čavušoglu po tom, čo sa Turecko ponúklo ako sprostredkovateľ medzi bojujúcimi krajinami. Ministrom sa však počas rokovania na ničom konkrétnom nepodarilo dohodnúť.



Erdogan tiež povedal, že sa v stredu stretne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.