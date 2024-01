Šéf tureckej diplomacie rokoval so šéfom Hamasu Haníjom

Ankara 21. januára (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan rokoval so šéfom politického krídla militantného hnutia Hamas Ismáílom Haníjom, ktorý dlhodobo operuje z Kataru. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Na schôdzke, ktorá sa uskutočnila v sobotu Turecku, sa hovorilo o prepustení zvyšných izraelských rukojemníkov odvlečených do Gazy, o "čo najrýchlejšom uzavretí" prímeria medzi Izraelom a Hamasom, o zintenzívnení dodávok humanitárnej pomoci a dvojštátnom riešení blízkovýchodného konfliktu.



Fidan a Haníja spolu telefonovali v polovici októbra minulého roka, čo bol ich posledný oficiálny kontakt. Hamas je v EÚ aj USA na zozname teroristických organizácií.



Pred októbrovým bezprecedentným vpádom Hamasu na územie Izraela turecký Istanbul slúžil ako základňa pre politických lídrov tohto palestínskeho militantného hnutia. Turecko ich však krátko po útoku na Izrael zo 7. októbra vyzvalo na odchod z krajiny, aby nebolo v zahraničí vnímané ako podporovateľ terorizmu. Podľa správ médií bol "zdvorilo" vykázaný aj samotný Ismáíl Haníja, ktorý sa vtedy zdržiaval v Turecku, rovnako ako viacerí jeho spolupracovníci, uvádza denník The Times of Israel.



Erdogan, ktorý dlhodobo vystupuje na podporu palestínskej otázky a udržiava kontakty s lídrami Hamasu, oficiálne neodsúdil útok na Izrael a namiesto toho obvinil židovský štát z genocídy palestínskeho ľudu v Gaze. Svojimi vyjadreniami sa zaradil medzi najtvrdších kritikov Izraela, čo viedlo k prudkému zhoršeniu už aj tak napätých vzťahov medzi oboma krajinami. Izrael označuje zničenie Hamasu za hlavný cieľ svojej pokračujúcej ofenzívy v Gaze.