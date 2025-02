Šéf tureckej špionáže v Teheráne rokoval o teroristických hrozbách

Istanbul 9. februára (TASR) - Šéf tureckej spravodajskej služby Ibrahim Kalin rokoval v Teheráne so svojím iránskym kolegom o boji proti "teroristickým" skupinám a situácii v Sýrii. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Kalin sa stretol s iránskym ministrom pre spravodajské služby Esmailom Chatibom a so šéfom bezpečnosti Alím Akbarom Ahmadianom, tajomníkom Najvyššej rady národnej bezpečnosti. Turecká agentúra Anadolu o tom informovala v sobotu neskoro večer.



Diskutovali o "boji proti teroristickým organizáciám, najmä PKK a Daeš, o spoločných hrozbách, situácii v Sýrii, prímerí v Gaze a vývoji v palestínskej otázke," uviedla Anadolu. PKK je označenie v Turecku zakázanej skupiny Strana kurdských pracujúcich, označenie Daeš sa v arabskom svete používa pre džihádistickú skupinu Islamský štát (IS).



Obe krajiny v dlhodobej občianskej vojne v Sýrii podporovali opačné strany. Turecko sa tým zaslúžilo o nečakaný pád autoritárskeho režimu prezidenta Bašára Asada, ktorý bol dlhoročný spojenec Teheránu a 8. decembra utiekol do Moskvy. Moc v Sýrii prevzala povstalecká skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) na čele so súčasným lídrom krajiny Ahmadom Šarom.



Predstavitelia Turecka a Iránu sa koncom toho istého mesiaca prvýkrát stretli v egyptskej Káhire. V sobotu turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan telefonicky hovoril so svojím iránskym náprotivkom Abbásom Aragčím. témou boli bilaterálne otázky a "situácia v Palestíne", uviedla agentúra Anadolu s odvolaním sa na diplomatické zdroje.