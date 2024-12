Šéf tureckej tajnej služby je v Damasku

Damask 12. decembra (TASR) - Šéf tureckej tajnej služby MIT Ibrahim Kalin je v sýrskom hlavnom meste Damask. Agentúre Reuters to povedali dva nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Správu potvrdilo aj sýrske ministerstvo informácií, podľa ktorého do Damasku pricestoval aj šéf katarskej štátnej bezpečnosti Chalfán al-Kaabí. So sýrskymi povstalcami by mali rokovať o novej vláde krajiny.



Obaja sa majú stretnúť s novým dočasným sýrskym premiérom Muhammadom Bašírom a tiež s vodcom povstalcov Ahmadom Šarom, ktorého skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), kedysi spojená s al-Káidou, je dnes najsilnejším subjektom v krajine.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí medzičasom poprelo správu sýrskeho ministerstva, podľa ktorej mal byť v Damasku aj turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Rezort uviedol, že šéf diplomacie má pracovné povinnosti v Ankare zahŕňajúce štvrtkové stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom či piatkovú schôdzku s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom.



Kalinova návšteva je vôbec prvou návštevou vysokého zahraničného predstaviteľa v Damasku od nedeľňajšieho zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada povstalcami, pripomína Reuters. Turecká tajná služba MIT sa k nej bezprostredne nevyjadrila.



Viaceré turecké médiá zverejnili videozáznam zachytávajúci Kalina v damaskej Umajjovskej mešite s početnou ochrankou. Spravodajca agentúry Reuters informoval, že na mieste sa nachádzal dav ľudí a boli tam sprísnené bezpečnostné opatrenia.



Sýrski povstalci vedení HTC spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti režimu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. V rýchlom slede obsadili veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs a na záver bleskovej ofenzívy dobyli v noci na 8. decembra aj Damask a zvrhli Asada, ktorý ušiel do Moskvy. Zvrhnutím režimu sa v Sýrii skončila 13-ročná občianska vojna, ako aj polstoročná vláda Asadovcov.