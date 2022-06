Šéf ukrajinského parlamentu vyzval Nemecko na urýchlené dodávky zbraní

Berlín 3. júna (TASR) - Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk počas piatkovej návštevy Nemecka opätovne vyzval Berlín, aby urýchlene dodal jeho krajine prisľúbené zbrane na obranu pred ruskou ofenzívou. Konkrétne ide o tanky typu Leopard a bojové vozidlá pechoty typu Marder, informuje agentúra DPA.



"Teraz ide predovšetkým o to, aby sa rozhodnutia rýchlo realizovali," povedal Stefančuk pre piatkové vydania médií patriacich do skupiny Funke. "Zbrane musia byť dodané rýchlo," zdôraznil podľa denníka Die Welt.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu oznámil, že Berlín dodá Ukrajine moderné protilietadlové rakety a radarové systémy COBRA. Jeho vláda sa tiež rozhodla poskytnúť Ukrajine rakety IRIS-T, vyvinuté Nemeckom, spoločne s ďalšími členskými štátmi Severoatlantickej aliancie. Oznámil tiež, že Nemecko dodá Ukrajine aj radarové systémy včasného varovania, ktoré pomôžu pri lokalizovaní nepriateľského delostrelectva.



Stefančuk, ktorý sa stretol so Scholzom a spolkovým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, ďalej uviedol, že si vie predstaviť, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívi Nemecko, keď sa situácia na fronte vyvinie v prospech Ukrajiny. "Keď sa bude blížiť víťazstvo, potom si myslím, že (Zelenskyj) uskutoční návštevy rôznych krajín a príde na oficiálnu návštevu Nemecka," povedal pre DPA.



Stefančuk pozval Scholza, aby predniesol prejav v ukrajinskom parlamente. "Poďakoval sa mi a ostáva už len dúfať, že (Scholz) pozvanie prijme," povedal Stefančuk s tým, že je v tejto veci "veľmi optimistický".



Scholza už do Kyjeva pozval aj samotný Zelenskyj. Šéf nemeckej vlády však v polovici mája poznamenal, že tam odcestuje len vtedy, keď pôjde o riešenie konkrétnych záležitostí.



Steinmeierova schôdzka so Stefančukom bola jeho prvá schôdzka s vysokopostaveným ukrajinským politikom od polovice apríla. Ukrajina vtedy nesúhlasila so Steinmeierovou návštevou pre jeho predchádzajúce blízke väzby na Rusko. V máji ho však Zelenskyj po vzájomnom telefonáte napokon pozval na Ukrajinu spoločne s celou vládou. Na Ukrajinu následne zavítala šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková.