Šéf ukrajinskej diplomacie kritizuje Nemecko kvôli zbraniam

Kyjev 22. januára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v sobotu kritizoval Nemecko za to, že uprostred obáv Ukrajiny z ruskej invázie nebude dodávať Kyjevu zbrane. Informovala o tom agentúra AFP.



Kuleba na Twitteri napísal, že nemecké vyhlásenia "o nemožnosti dodávok obranných zbraní Ukrajine nezodpovedajú aktuálnej bezpečnostnej situácii". Ukrajinský minister zdôraznil, že "dnes je jednota Západu vo vzťahu k Rusku dôležitejšia ako kedykoľvek predtým". "Nemeckí partneri musia prestať podkopávať jednotu takýmito slovami a činmi a nabádať (ruského prezidenta) Vladimira Putina k novému útoku na Ukrajinu," uviedol Kuleba. Dodal, že "Ukrajina je vďačná Nemecku za podporu, ktorú jej už poskytlo, ale jeho "aktuálne vyhlásenia sú sklamaním".



Spolková ministerka obrany Christine Lambrechtová v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag uviedla, že Nemecko nebude dodávať Ukrajine zbrane, vo februári tam však pošle kompletnú poľnú nemocnicu a zabezpečí školenie personálu. Táto operácia si vyžiada náklady 5,3 milióna eur. Pripomenula, že Nemecko už dodalo Kyjevu pľúcne ventilácie a v nemocniciach Bundeswehru sa liečia ťažko zranení ukrajinskí vojaci. Spolková vláda musí podľa ministerky urobiť všetko pre deeskaláciu krízy medzi Ruskom a Ukrajinou. "Dodávky zbraní by momentálne neboli nápomocné — na tom sa spolková vláda zhoduje," zdôraznila Lambrechtová



Vojenský materiál však Ukrajine začali dodávať USA. V noci na sobotu pristálo v hlavnom meste Kyjev americké nákladné lietadlo, ktoré priviezlo 90 ton nákladu vrátane munície "na frontovú obranu". Informovalo o tom na Twitteri veľvyslanectvo USA na Ukrajine s tým, že o dodávke rozhodol americký prezident Joe Biden. Pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litva chcú Ukrajine poslať protitankové strely a protilietadlové systémy americkej výroby. S ostrou kritikou Kremľa sa stretli avizované dodávky ľahkých protitankových zbraní z Veľkej Británie.