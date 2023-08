Šéf ukrajinskej diplomacie nepredpokladá pokles západnej podpory

Paríž 29. augusta (TASR) – Ukrajina sa neobáva poklesu vojenskej pomoci zo strany Západu. Uviedol to v utorok na návšteve Francúzska šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



"Nepociťujeme žiaden pokles podpory od Kongresu (USA) ani v Európskom parlamente," povedal Kuleba novinárom na tlačovej konferencii s francúzskou ministerkou zahraničných vecí Catherine Colonnovou.



"Vidíme, že niektorí ľudia v Amerike a tiež v Európe vyhlasujú, že by sme mali podporovať Ukrajinu menej. V Spojených štátoch je to spojené so začiatkom volebného cyklu," konštatoval Kuleba s tým, že Ukrajina "to prekoná".



Colonnová zdôraznila potrebu objasniť Rusku, že čas nie je na jeho strane. "Francúzsko ponúkne a bude naďalej ponúkať všetku svoju podporu Ukrajine, vo všetkých oblastiach, aby pomohlo tejto krajine uplatňovať svoje legitímne právo na sebaobranu," uviedla ministerka.



Kuleba tiež odmietol myšlienku mierových rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom s tým, že mu nemožno veriť. Poukázal na príklade šéfa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, bývalého Putinovho spojenca, ktorý zomrel minulý týždeň pri zrútení lietadla – dva mesiace po tom, ako spustil krátku vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu.



"Pán Prigožin bol v konflikte s pánom Putinom. Viedol rozhovory a dohodol sa na bezpečnostných zárukách. A potom ho Putin zabil. Nie je dôvod myslieť si, že Putin by sa správal inak pri iných rokovaniach," dodal Kuleba.