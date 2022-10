Šéf ukrajinskej rozviedky tvrdí, že Putina by rád nahradil Kirijenko

Kyjev 25. októbra (TASR) - Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov naznačil, že ruského prezidenta Vladimira Putina by v úrade rád časom nahradil bývalý ruský premiér Sergej Kirijenko. Budanov sa takto vyjadril v rozhovore pre server Ukrainska pravda, z ktorého v utorok cituje spravodajská stanica Sky News.



Budanova sa v rozhovore pýtali na mocenský boj, ktorý údajne v súčasnosti prebieha v Kremli. Ako možného nástupcu Putina vylúčil bývalého prezidenta Dmitrija Medvedeva. "Nemá šancu," vyjadril sa na jeho adresu. "Hypotetickú" šancu nahradiť Putina má Dmitrij Patrušev, syn niekdajšieho šéfa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a súčasného tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Nikolaja Patruševa.



Budanov však v rozhovore, ktorý Sky News označila za fascinujúci, naznačil, že Putina by rád nahradil Kirijenko. Ten je všeobecne považovaný za tvorcu anekčnej politiky na Ukrajine, približuje Sky News.



"Kirijenko sa vidí v tomto kresle," povedal. Dodal, však, že bývalý ruský premiér a v súčasnosti prvý námestník riaditeľa prezidentskej kancelárie sa pravdepodobne nebude snažiť Putina zosadiť s použitím sily. Kirijenko podľa Budanova "sám seba vníma ako nástupcu" Putina, ktorým by sa stal "pri viac-menej pokojnom odovzdaní moci".