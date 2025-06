Šéf ukrajinskej SBU: Na Zelenského plánovali atentát v Rzeszówe

Varšava 23. júna (TASR) - Na letisku v poľskom Rzeszówe približne sto kilometrov od hranice so Slovenskom sa podarilo zabrániť pokusu o atentát na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V pondelok to oznámil šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyľ Maľuk, podľa ktorého šlo o spoločnú operáciu s poľskými bezpečnostnými zložkami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Maľuk v rozhovore s novinármi uviedol, že atentát mal spáchať bývalý poľský vojak. „Zadanie znelo fyzicky odstrániť prezidenta Zelenského na letisku v Rzeszówe. Zvažovalo sa viacero spôsobov, jedným z nich bol dron, iným ostreľovač,“ priblížil šéf SBU.



Podľa neho sa ukrajinskej tajnej službe podarilo v spolupráci s poľskými kolegami odhaliť zámer a podozrivého zadržať. Nespresnil však, kedy k incidentu došlo.



Na oznámenie Maľuka reagoval medzičasom aj poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak, ktorý potvrdil, že ide o prípad z apríla 2024. „Záležitosť sa skončila zadržaním občana poľskou tajnou službou (ABW) a jeho následným vzatím do väzby. Tento človek mal takéto plány a pokúsil sa nadviazať spoluprácu s ruskými tajnými službami,“ uviedol Siemoniak na platforme X. Podľa jeho slov bol 19. mája 2025 v tejto veci podaný návrh na obžalobu.



Hovorca rezortu vnútra Jacek Dobrzyňski pripomenul, že 17. apríla 2024 bol príslušníkmi ABW zadržaný Pawel K. ako podozrivý zo spolupráce s ruskou vojenskou rozviedkou GRU. Jeho úlohou malo byť okrem iného zbieranie informácií o letisku Rzeszów-Jasionka. Pri zadržaní uňho objavili aj nelegálnu muníciu. Nasledujúci deň bol vzatý do väzby.



Maľuk zároveň informoval o zadržaní dvoch ukrajinských plukovníkov pracujúcich pre ruskú FSB. Jedným z nich bol šéf ukrajinskej štátnej ochranky, ktorého úlohou malo byť zase zorganizovanie atentátu na Zelenského v prezidentskom sídle v Kyjeve. Druhý dôstojník bol podľa SBU súčasťou širšej špionážnej siete. „Zaoberali sme sa tým takmer dva roky, prakticky od začiatku vojny,“ uviedol Maľuk.



Okrem ukrajinského prezidenta boli podľa šéfa SBU cieľmi plánovaných atentátov aj šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylo Budanov aj samotný Maľuk.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)