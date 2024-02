Šéf ukrajinskej tajnej služby SBU hrozí útokmi na ruskú infraštruktúru

Kyjev 1. februára (TASR) - Šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Kyrylo Budanov vo štvrtok pohrozil, že ukrajinská armáda pravdepodobne zintenzívni svoje útoky na ruskú infraštruktúru.



"Existuje hypotetický plán na zvýšenie počtu ukrajinských útokov na ruskú kritickú infraštruktúru a vojenské zariadenia v Rusku," uviedol Budanov v rozhovore pre CNN zverejnenom 31. januára a citovanom agentúrou AFP.



CNN pripomenula, že v januári došlo v Rusku k útokom dronov na niekoľko ropných skladov. Drony registrovali aj v Krasnodarskej, Brianskej, Oriolskej a Leningradskej oblasti.



Zodpovednosť za tieto útoky Kyjev explicitne neprevzal a ani Budanov to v rozhovore pre CNN neurobil, pripustil však, že je "celkom možné", že sa na nich Ukrajina podieľala.



Dodal, že existuje "hypotetický" plán na zvýšenie tempa takýchto útokov, ktorý môže zahŕňať "všetky hlavné zariadenia kritickej infraštruktúry a zariadenia vojenskej infraštruktúry Ruskej federácie".



Okrem toho, že takéto útoky obmedzujú alebo eliminujú vojenské kapacity a priemyselnú infraštruktúru Ruska, "vystavujú aj ruských civilistov realite totálnej vojny", konštatoval Budanov.



Objasnil, že obyvatelia Ruska takto "konečne vidia reálny obraz vojny. Vidia horiace ropné sklady, zničené budovy v továrňach.... To všetko je prospešné."



Budanov uviedol, že Ukrajina a Rusko majú relatívne porovnateľnú flotilu dronov, ale Rusko má značnú výhodu, pokiaľ ide o delostrelectvo a muníciu.



Ukrajina síce dostala od svojich západných spojencov moderné delostrelecké systémy, ale munície má čoraz väčší nedostatok.



Táto situácia sa zrejme tak skoro nezmení, keďže EÚ v stredu prostredníctvom šéfa svojej diplomacie Josepa Borrella oznámila, že nesplní svoj záväzok dodať Ukrajine milión kusov delostreleckej munície do marca 2024. Podľa Borrella Ukrajina v stanovenom časovom horizonte dostane približne polovicu sľúbenej munície - 524.000 kusov, čo je iba 52 percent stanoveného cieľa.



Šéf európskej diplomacie však trval na tom, že EÚ do konca tohto roka nakoniec dodá Ukrajine viac ako milión delostreleckých granátov, keďže obranný priemysel eurobloku naďalej zvyšuje výrobu munície.



Rusko zvýšilo svoju vlastnú kapacitu vo výrobe munície a pravdepodobne jej značné množstvo dostalo aj od svojich spojencov: Napr. Severná Kórea údajne Moskve poskytla najmenej milión kusov delostreleckých nábojov, ale aj balistické rakety krátkeho doletu a ďalšie zbrane.



Hoci technický stav severokórejskej munície môže byť otázny, "nie je to ani tak otázka kvality, ako kvantity," upozornil Budanov. "Delostrelecká munícia je jedným z najdôležitejších faktorov v tejto vojne," zdôraznil.