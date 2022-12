Šéf Ukrenerho:Rusi vypálili na rozvodnú sieť Ukrajiny vyše 1000 rakiet

Kyjev 8. decembra (TASR) - Ruské sily vypálili na rozvodnú sieť Ukrajiny celkovo už viac než 1000 striel a rakiet, uviedol šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj, ktorého citovala agentúra Interfax. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News.



Osem vĺn leteckých útokov na kritickú infraštruktúru vážne poškodilo rozvodnú sieť a viedlo to k núdzovým aj plánovaným výpadkom prúdu po celej Ukrajine. Kudryckyj však poznamenal, že sieť aj napriek veľkému poškodeniu stále funguje.



"Tieto útoky predstavujú najväčšiu ranu pre elektrickú sieť, akú kedy ľudstvo zažilo. Na elektrické zariadenia a vedenia vrátane rozvodní bolo vypálených viac ako 1000 striel a rakiet," vyhlásil šéf Ukrenerho. "Systém naďalej funguje, je integrovaný, nie je narušený ani odpojený," dodal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že jeho krajina každým dňom navyšuje prerušené dodávky elektriny, avšak poznamenal, že v metropole Kyjev i niekoľkých ďalších regiónoch pretrvávajú problémy.



"Nemali by sme zabúdať..., že je nemožné obnoviť (fungovanie) energetického systému na sto percent, ako to bolo pred začiatkom ruského energetického teroru," povedal Zelenskyj vo svojom večernom videoprejave. Dodal, že si to vyžiada určitý čas, a preto vo väčšine miest a okresov pokračujú plánované výpadky elektriny.