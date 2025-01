Šéf agentúry OSN prisľúbil pokračovať v pomoci Palestínčanom

Oslo 15. januára (TASR) - Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) bude pokračovať v distribúcii pomoci do Pásma Gazy napriek izraelskému zákazu, ktorý nadobudne platnosť od konca januára. Oznámil to v stredu šéf agentúry Philippe Lazzarini na stretnutí Globálnej aliancie za realizáciu riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelskí poslanci v októbri schválili zákon o zákaze pôsobenia UNRWA v Izraeli a o zastavení spolupráce izraelských orgánov s UNRWA. Agentúra poskytuje pomoc miliónom Palestínčanov v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu, v Jordánsku, Libanone a Sýrii. Izrael dlhodobo kritizoval agentúru a obviňoval ju z protiizraelskej zaujatosti.



Lazzarini vyhlásil, že agentúra bude pokračovať vo svojej práci. "Miestny personál UNRWA zostane a bude naďalej poskytovať núdzovú pomoc a podľa možností aj vzdelávanie a základnú zdravotnú starostlivosť," povedal.



Šéf UNRWA tvrdí, že absencia komunikácie medzi agentúrou a izraelskými predstaviteľmi urobí prácu UNRWA v Pásme Gazy ešte nebezpečnejšou.



Nepalestínski zamestnanci UNRWA bez víz nebudú môcť vstúpiť na územie palestínskej enklávy a tí, ktorí sa tam teraz nachádzajú, budú musieť odísť, vysvetlil Lazzarini.



"Pokračovanie v práci bude pre našich palestínskych kolegov znamenať značné osobné riziko," povedal. Dôvodom je podľa neho "mimoriadne nepriateľské pracovné prostredie, ktoré vytvára Izrael nerešpektovaním medzinárodného práva a tvrdou dezinformačnou kampaňou proti agentúre.



UNRWA sa považuje za základ humanitárnych operácií pre Palestínčanov. Izrael tvrdí, že jej zamestnanci boli zapojení do teroristického útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Séria vyšetrovaní zistila "problémy súvisiace s neutralitou" v UNRWA, ale zdôraznila, že Izrael neposkytol dôkazy pre svoje obvinenia.