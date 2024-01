Šéf úradu EÚ na ochranu údajov kritizuje zbieranie dát o migrantoch

Brusel 26. januára (TASR) - Návrh Európskej únie používať v pri nezákonných migrantoch a uchádzačoch o azyl automatický systém odoberania odtlačkov prstov a softvér na rozoznávanie tvárí je problematický a nemal by sa stať precedensom pre ďalšie zákony. Uviedol to v piatok šéf Európskeho dozorného úradu pre ochranu údajov (EDPS) Wojciech Wiewiórowski.



Oprávnenosť týchto opatrení podľa Wiewiórowského nepotvrdzuje žiadny dôkaz. "Nedostatočné posúdenie vplyvu považujem za znepokojujúce, pretože v hre sú osobné údaje – citlivé biometrické dáta," povedal a dodal, že opatrenie sa môže vzťahovať i na zraniteľné osoby.



Opatrenie by podľa EDPS nemalo predstavovať precedens pre žiadnu budúcu legislatívu, ktorá by mala podobný vplyv na základné práva na súkromie a ochranu údajov.



Členské krajiny EÚ a Európsky parlament sa v decembri dohodli na návrhu reformy systému, ktorým Únia pristupuje k žiadateľom o azyl a migrantom. Zahŕňa aj odoberanie údajov nezákonných migrantov a žiadateľov o azyl, rýchlejšie vyhodnocovanie nezákonných príchodov, viac záchytných hraníc na hraniciach, rýchlejšie deportácie a spoločnú zodpovednosť v rámci EÚ s cieľom zmierniť nátlak na krajiny vonkajších hraniciach Únie.



Organizácie chrániace práva migrantov vrátane Amnesty International a Oxfam reformy EÚ kritizujú a tvrdia, že škodia zásadám ľudských práv a utečeneckému právu. EDPS zabezpečuje, aby inštitúcie EÚ dodržiavali zákony v oblasti ochrany údajov a vydáva len odporúčania. Nemá priamu právomoc dosiahnuť zmeny v zákonoch.



Wiewiórowski pripustil, že boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi je dôležitý cieľ, ktorý môže oprávňovať zásahy do základných práv a slobôd jednotlivcov. Trvá však na zásade proporcionality. Návrh je podľa jeho slov "príliš nejasný", pokiaľ ide o dôsledky zberu biometrických údajov.



Wiewiórowski navrhol zavedenie záväzných opatrení vzťahujúcich sa spracovávanie údajov Europolom a obmedzenie využívania agentúry Frontex v boji proti prevádzačstvu.