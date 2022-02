Šéf úradu maďarskej vlády: Nepreceňujme verdikt Súdneho dvora EÚ

Budapešť 16. februára (TASR) - Verdikt Súdneho dvora Európskej únie, ktorý v stredu rozhodol, že Únia môže spájať finančnú podporu pre členské štáty s dodržiavaním zásad právneho štátu, by nemal nikto preceňovať. Povedal to na tlačovej konferencii v Budapešti šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého je príčinou tohto rozsudku maďarský zákon o ochrane detí.



Podľa spravodajského servera InfoStart.hu Gulyás podotkol, že týmto verdiktom stúpol význam referenda s otázkami o ochrane detí, ktoré sa bude konať súčasne s parlamentnými voľbami 3. apríla.



"S Európskou komisiou (EK) sme sa dohodli na fonde obnovy do posledných detailov, ale následne po prijatí zákona o ochrane detí v maďarskom parlamente a pre európsku hystériu EK od tejto dohody odstúpila. Zákon o ochrane detí je príčinou toho, že Brusel nepodpísal dohodu," dodal šéf úradu vlády.



Ministerka spravodlivosti Judit Vargová, ktorá v bezprostrednej reakcii dopoludnia na Facebooku označila rozsudok súdu za politický, na spoločnej tlačovej konferencii s Gulyásom pripomenula, že podobná bola situácia aj pred štyrmi rokmi s migráciou. "Vtedy túto otázku uzatvoril plebiscit a parlamentné voľby, rovnako to bude aj v tomto prípade," podčiarkla s tým, že problémom medzi Budapešťou a Bruselom je ochrana detí a nie právny štát.



Súd v plnom rozsahu zamietol žaloby Maďarska a Poľska voči tzv. mechanizmu podmienenosti. Sudcovia Súdneho dvora EÚ tak nasledovali odporúčanie generálneho advokáta Camposa Sáncheza-Bordonu, ktorý začiatkom decembra vyhlásil, že žaloby Maďarska a Poľska proti režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu treba zamietnuť.



Maďarský parlament vlani 30. novembra schválil návrh, podľa ktorého bude vykonané referendum v otázkach ochrany detí. Premiér Viktor Orbán v júli 2021 vyhlásil, že občania Maďarska budú prví v Európe, ktorí sa v referende budú môcť vyjadriť k problematike komunity LGBTI. Otázky plebiscitu sa týkajú ustanovení zákona na ochranu pred pedofíliou, ktorý bol doplnený aj o dodatky týkajúce sa homosexuality.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)