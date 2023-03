Šéf vagnerovcov Prigožin: Chcem kandidovať na prezidenta Ukrajiny

Moskva/Kyjev 12. marca (TASR) - Jevgenij Prigožin, šéf ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti Vagnerova skupina bojujúcej na Ukrajine, na videu oznámil, že chce v roku 2024 kandidovať na úrad ukrajinského prezidenta. Jeho oznam zverejnil v sobotu na svojom účte na Twitteri poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. Správu priniesol portál amerického týždenníka Newsweek a ďalšie médiá.



Prigožin uviedol, že má "politické ambície" a na budúci rok sa "rozhodol uchádzať o úrad prezidenta".



Oblečený v poľnej uniforme do kamery na neznámom mieste a za zvukov streľby urobí Prigožin na videu dramatickú pauzu a potom spresní, že chce kandidovať za "prezidenta Ukrajiny".



Nemá však ukrajinské občianstvo a vedie kruté boje proti ukrajinským vojakom v meste Bachmut. To sú len dva fakty, ktoré naznačujú, že Prigožinov oznam je ironický alebo len podpichnutím, píše Newsweek.



Šéf vagnerovcov ďalej vo videu zverejnenom v aplikácii Telegram povedal, že ak porazí súčasného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho predchodcu Petra Porošenka, "potom bude všetko v poriadku a munícia už nebude potrebná".



Prigožin sa totiž opakovane sťažoval ruskému ministerstvu obrany, že od neho nedostáva na boj na Ukrajine dostatok munície. V inom videu v sobotu dokonca vyhlásil, že vagnerovci potrebujú 10.000 ton munície mesačne, ak majú vyhrať boj o mesto Bachmut na východe Ukrajiny.



Heraščenko v tvíte napísal, že Prigožinov oznam o politických ambíciách "má odvrátiť pozornosť od jeho politických ambícií v Rusku, pretože sníva o tom, že sa tam dostane k moci a prípade sa stane Putinovým nástupcom".



Zakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny má spory s ruským ministerstvom obrany a kritizuje spôsob, akým Moskva vedie inváziu na Ukrajine. Šíria sa tiež fámy, že Prigožin by sa rád dostal v Rusku k moci a vystriedal v prezidentskom úrade Vladimira Putina, pripomína Newsweek.