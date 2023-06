Šéf vagnerovcov Prigožin údajne napísal a ilustroval knihu pre deti

Moskva 2. júna (TASR) - Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin pred dvadsiatimi rokmi napísal a ilustroval knihu pre deti. Informoval o tom denník The Moscow Times, ktorý v tejto súvislosti pripomína, že Prigožin v minulosti strávil deväť rokov vo väzení za krádeže, priznal sa k zasahovaniu do amerických volieb a v súčasnosti čelí obvineniam z páchania vojnových zločinov na Ukrajine.



V knihe s názvom Indraguzik rozpráva príbeh malého chlapca a jeho sestry, ktorí žijú so svojou rodinou vo vnútri obrovského divadelného lustra. Autormi publikácie napísanej v ruštine sú oficiálne Prigožinove dve deti, Polina a Pavel. V predslove tejto knihy sa však uvádza, že príbeh vznikol v spolupráci Prigožina s jeho synom a dcérou.



Kniha vyšla v roku 2004 v náklade 2000 kusov v málo známom vydavateľstve Agat a podľa všetkého sa nikdy oficiálne nepredávala. Prigožin ju rozdával priateľom, príbuzným a svojim obchodným partnerom. Denníku The Moscow Times sa teraz podarilo získať jeden jej výtlačok.



Príbeh knihy je zasadený do krajiny "malých ľudí", ktorí žijú medzi obyčajnými ľuďmi, pričom sleduje chlapca Indraguzika, ktorý spadne z divadelného lustra a snaží sa nájsť cestu domov. Podľa predslovu navrhli mená hlavných postáv Prigožinove deti a svojho otca presvedčili, aby vymyslel príbeh o malom chlapcovi a jeho sestre.



V čase, keď publikácia vyšla, Prigožin úspešne podnikal v reštauračnom biznise v Petrohrade a medzi jeho klientov patril aj ruský prezident Vladimir Putin a viacerí budúci prominentní politici.



Na vnútornej strane obálky knihy je fotografia usmievajúceho sa Prigožina s jeho manželkou Ľubov a oboma ich deťmi. V celej knihe sa nachádzajú detailné a pútavé ilustrácie, ktoré sa pripisujú Prigožinovi, hoci o jeho výtvarných schopnostiach neexistujú nijaké iné verejne známe dôkazy.



Prigožinove deti sa v dospelosti zrejme vydali v otcových stopách, uvádza The Moscow Times. Samotný Prigožin povedal, že jeho 27-ročný syn Pavel bojoval v radoch vagnerovcov v Sýrii aj na východne Ukrajiny. Jeho 30-ročná dcéra Polina zase údajne vlastní luxusný hotel v Petrohrade.



Prigožin si vďaka rozsiahlemu podnikaniu v oblasti cateringu a zmluvám s Kremľom vyslúžil prezývku "Putinov kuchár". Nedávno však zavtipkoval, že výstižnejšou by pre neho mohla byť prezývka "Putinov mäsiar". V ostatnom čase je tento muž viditeľný aj vďaka verejnej kritike najvyšších ruských armádnych predstaviteľov, čím vyvoláva špekulácie, že by mohol mať politické ambície.