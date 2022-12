J. Prigožin žiada vyhlásenie Francúzska za štát podporujúci terorizmus

Moskva 16. októbra (TASR) — Jevgenij Prigožin, šéf ruskej polovojenskej organizácie nazývanej Vagnerova skupina, vyzval na zaradenie Francúzska medzi štáty podporujúce terorizmus. Reagoval tak na piatkový výbuch, ktorý zranil ruského predstaviteľa v Stredoafrickej republike (SAR). Prigožin bez uvedenia dôkazov pripísal zodpovednosť za výbuch Francúzsku, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Výbuch bomby doručenej v balíku v piatok ráno ťažko zranil riaditeľa ruského kultúrneho centra v metropole SAR Bangui Dmitrija Sytyja. Podľa Prigožina nie je isté, či Sytyj útok prežije. O záchranu jeho života bojujú v miestnej nemocnici ruskí lekári.



Podľa televízie Sky News je Dmitrij Sytyj popredným predstaviteľom Vagnerovej skupiny.



Šéf vagnerovcov tvrdí, že za útokom na ruského predstaviteľa v SAR — bývalej francúzskej kolónii — stojí Francúzsko.



"Požiadal som ruské ministerstvo zahraničných vecí o iniciovanie procesu vyhlásenia Francúzska za štát podporujúci terorizmus," uvádza sa v Prigožinovom vyhlásení, ktoré zverejnila jeho firma Concord. Zároveň vyzval na dôkladné vyšetrenie "teroristických metód Francúzska a jeho západných spojencov — USA a ďalších".



Ruská ambasáda v Bangui opísala piatkový výbuch ako pokus o zabitie generálneho riaditeľa tamojšieho Ruského domu, ktorý bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Kto je za útok zodpovedný, veľvyslanectvo neuviedlo.



Rezort diplomacie v Moskve označil výbuch balíka s bombou za "zločinný skutok", ktorého cieľom bolo poškodiť vzťahy Ruska so Stredoafrickou republikou.



Prigožin, ktorého pre cateringové služby poskytované Kremľu volajú Putinovým kuchárom, tvrdí, že v zásielke adresovanej riaditeľovi ruského centra v Bangui bol odkaz tohto znenia: "Toto je pre teba od všetkých Francúzov, Rusi odídu z celej Afriky". Podľa Prigožina Sytyj dostal už v novembri zásielku, v ktorej sa mu vyhrážali smrťou jeho syna žijúceho vo Francúzsku.



V posledných rokoch rastie v nepokojnej Stredoafrickej republike ruská vojenská prítomnosť. V roku 2018 tam Moskva vyslala vojenských inštruktorov a o dva roky neskôr stovky príslušníkov polovojenských oddielov, aby pomohli vláde SAR v boji proti povstalcov. Podľa Francúzska a OSN ide o členov Prigožinovej Vagnerovej skupiny, ktorí bojujú za ruské záujmy aj na Ukrajine, v Sýrii či Líbyi a sú obviňovaní z účasti na násilnostiach a rabovaní.