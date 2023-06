Šéf vagnerovcov zopakoval, že zmluvy s armádou nepodpíše

Moskva 14. júna (TASR) — Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v stredu zopakoval, že odmieta podpísať zmluvy s ruským ministerstvom obrany aj po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že je to potrebné. TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News.



Prigožin je síce známy ostrou kritikou najvyšších predstaviteľov ruskej armády, tentoraz však svoje slová formuloval opatrnejšie, aby neprotirečil šéfovi Kremľa, konštatuje Sky News.



"Nikto z vagnerovcov nie je pripravený opäť ísť cestou hanby. Zmluvy preto podpisovať nebudú," povedal Prigožin. Putin v utorok podporil ruské ministerstvo obrany v úsilí prevziať kontrolu nad neregulárnymi bojovými jednotkami, akými sú vagnerovci i čečenský špeciálny oddiel Achmat, ktorý s novými zmluvami už súhlasil. Zmluvy sú podľa neho potrebné na to, aby mohli zranení bojovníci alebo rodiny zabitých dostávať sociálnu podporu, na ktorú majú nárok.



"Kompromisným riešením" zo strany Putina a parlamentu by podľa Prigožina bolo umožniť vagnerovcom získať sociálne záruky i oficiálny štatút bojovníkov.