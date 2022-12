Šéf Vagnerovcov kritizoval bohatých Rusov za nepomáhanie vo vojne

Moskva 25. decembra (TASR) - Jevgenij Prigožin, blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina a šéf ruskej súkromnej armády Vagnerova skupina, v nedeľnom interview ostro skritizoval oligarchov a ďalších bohatých ľudí v krajine. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Prigožin sa v minulosti zriedkakedy objavoval na verejnosti. V interview odvysielanom v nedeľu v ruskej štátnej televízii RT však vystúpil a obhajoval nápad odoberať oligarchom v Rusku ich bohatstvo a takto ich donútiť podporovať ruských vojakov na fronte na Ukrajine.



"Sú vystrašení. Majú radi svoj komfort. Chcú si večer skočiť do vyhrievaného bazéna a užívať si," povedal 61-ročný finančník v rozhovore.



"Človek si však v určitých chvíľach musí uvedomiť, že sa musí odlúčiť od všetkého, čo má, od lákavého sveta, od reštaurácií, kúpeľov, dačí, bazénov. Čím skôr vám to vezmú, tým lepšie," vyhlásil.



Na Prigožina, ktorý je na Západe tiež pokladaný za ruského oligarchu, uvalili západné vlády sankcie za jeho rolu v podporovaní ruskej invázie na Ukrajinu, pretože sa na nej podieľali jeho žoldnieri z Vagnerovej skupiny.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ho zaradil na svoj zoznam najhľadanejších osôb za zasahovanie do volieb v USA.



Prigožin, sivá eminencia v okolí Putina, nedávno priamo vo väzniciach verboval ruských väzňov do vojny na Ukrajine a sľuboval im amnestiu.



Jeho prítomnosť na pohrebe bojovníka z Vagnerovej skupiny v sobotu v Petrohrade vyvolala pozornosť médií, pretože predtým sa kamerám vyhýbal. Padlý bojovník, odsúdený zločinec, mohol mať pohreb vo vojenskej časti cintorína, aj keď úrady to najprv odmietali.



Prigožin označil muža za "pravého vlastenca" a zdôraznil, že na fronte si je každý rovný. Jeho prítomnosť na pohrebe je vnímaná ako pokus posilniť svoje postavenie v Rusku. Vagnerova skupina je údajne na východe Ukrajiny aktívna od roku 2014.



Vagnerova skupina sa vo vojne na Ukrajine stáva čoraz významnejšia a podľa analytikov sa zapája aj do dlhotrvajúcej bitky o ukrajinské mesto Bachmut, ktoré je epicentrom bojov.



Prigožin, známy aj pod prezývkou Putinov kuchár, sa vypracoval na jednu z najvplyvnejších postáv ruského biznisu a čoraz viac zasahuje aj do politiky. K založeniu žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá pôsobí tiež v Sýrii či Afrike, sa priznal len v septembri.