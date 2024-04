Šéf vatikánskej diplomacie Gallagher pricestoval do Vietnamu

Hanoj 9. apríla (TASR) - Arcibiskup Paul Richard Gallagher, ktorý je de facto ministrom zahraničných vecí Vatikánu, v utorok pricestoval do Vietnamu v snahe zmierniť napäté vzťahy medzi touto komunistickou krajinou v juhovýchodnej Ázii a Svätou stolicou a pripraviť pôdu pre prípadnú návštevu pápeža Františka. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Gallagher je najvyšším predstaviteľom Vatikánu, ktorý navštívil Vietnam od prerušenia diplomatických vzťahov na konci vojny so Spojenými štátmi v roku 1975, keď komunistická vláda vyhostila apoštolského delegáta. Apoštolská delegácia nemala štatút diplomatickej misie.



Vatikán a Vietnam už viac než tri desaťročia vedú pravidelné rozhovory, v ktorých skúmajú možnosť obnovenia vzťahov. V januári sa pápež František vo Vatikáne stretol s vietnamskou delegáciou komunistickej strany.



Vietnam a Svätá stolica minulý rok na stretnutí vtedajšieho prezidenta Vo Van Thuonga s pápežom Františkom dosiahli dohodu o štatúte stáleho pápežského zástupcu a o jeho úrade v Hanoji.



Vo Vietname žije približne šesť miliónov katolíkov, ktorí tvoria približne šesť percent populácie krajiny.



Tamojšia vláda minulý rok pozvala pápeža Františka na návštevu a Gallagher pricestoval do Hanoja, aby dohodol podrobnosti. Dátum návštevy zatiaľ nestanovili.



V hlavnom meste sa stretne s vietnamským premiérom Pham Minh Chinhom a bude rokovať aj s ministrom zahraničných vecí Bui Thanh Sonom. V krajine odslúži aj tri omše vo veľkých kostoloch. Svätá stolica podľa Gallaghera dúfa, že povzbudí vietnamskú vládu "v línii väčšej náboženskej slobody, ktorú má v ústave".



Skupiny aktivistov na ochranu práv tvrdia, že Vietnam obmedzuje náboženské slobody. Komisia Spojených štátov pre medzinárodnú náboženskú slobodu zaradila Vietnam na zoznam "krajín vzbudzujúcich osobitné obavy". Dôvodom sú "pretrvávajúce a zjavne sa zhoršujúce závažné, pokračujúce a systematické priestupky". Hanoj tieto obvinenia odmietol.