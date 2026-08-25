< sekcia Zahraničie
Šéf vatikánskej diplomacie v Moskve: Vojna na Ukrajine sa musí skončiť
Gallagher pricestoval do Moskvy v pondelok. Ide o jeho prvú návštevu Ruska od roku 2021, hoci s Lavrovom telefonicky rokoval aj minulý rok.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 25. augusta (TASR) - Arcibiskup Paul Richard Gallagher vyhlásil v utorok počas stretnutia s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
„Povedzme to na rovinu, vojna sa musí skončiť... Čím dlhšie bude konflikt trvať, tým ťažšie bude dosiahnuť adekvátne riešenie,“ vyhlásil Gallagher na spoločnej tlačovej konferencii. Lavrovovi vraj zopakoval výzvu pápeža Lev XIV., aby Rusi „ukončili boje s cieľom začať skutočné rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva“.
Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami rieši diplomatické vzťahy Svätej stolice so štátmi, medzinárodnými organizáciami a ďalšími aktérmi. Je priamo podriadený štátnemu sekretárovi Svätej stolice Pietrovi Parolinovi.
„Postoj Svätej stolice je jasný - konflikt nemožno vyriešiť vojenskou cestou. Je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces,“ doplnil Gallagher s tým, že Vatikán „vyzýva obe strany, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu, aby sa tento dialóg mohol čo najskôr stať realitou“.
Rusko a Ukrajinu vyzval rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo, najmä v spojení s civilným obyvateľstvom, infraštruktúrou a zaobchádzaním so zranenými a vojenskými zajatcami.
Lavrov rokovanie s Gallagherom označil za „veľmi užitočné“ a poďakoval sa mu za „vyvážený postoj“ ku konfliktu na Ukrajine. Oznámil tiež, že Rusko je pripravené obnoviť politické kontakty s Vatikánom na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí.
Gallagher pricestoval do Moskvy v pondelok. Ide o jeho prvú návštevu Ruska od roku 2021, hoci s Lavrovom telefonicky rokoval aj minulý rok. Program jeho cesty, ktorá má trvať do štvrtka, zahŕňa stretnutia so zástupcami Moskovského patriarchátu i s miestnou katolíckou komunitou.
Návšteva je v súlade s diplomatickou tradíciou Vatikánu, ktorá kladie dôraz na neutralitu a odmietnutie prerušiť vzťahy s krajinami vo vojne.
Svätá stolica pri konflikte na Ukrajine presadzuje humanitárne iniciatívy, ako napríklad výmeny väzňov alebo repatriácie unesených ukrajinských detí. Bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Vatikánom sú krehké, najmä pre blízkosť pravoslávnej cirkvi a patriarchu Kirilla s Kremľom.
Nebohý pápež František v rozhovore pre taliansky denník Corriere Della Sera v máji 2022 uviedol, že patriarcha Kirill by sa nemal stať miništrantom ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Povedzme to na rovinu, vojna sa musí skončiť... Čím dlhšie bude konflikt trvať, tým ťažšie bude dosiahnuť adekvátne riešenie,“ vyhlásil Gallagher na spoločnej tlačovej konferencii. Lavrovovi vraj zopakoval výzvu pápeža Lev XIV., aby Rusi „ukončili boje s cieľom začať skutočné rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva“.
Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami rieši diplomatické vzťahy Svätej stolice so štátmi, medzinárodnými organizáciami a ďalšími aktérmi. Je priamo podriadený štátnemu sekretárovi Svätej stolice Pietrovi Parolinovi.
„Postoj Svätej stolice je jasný - konflikt nemožno vyriešiť vojenskou cestou. Je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces,“ doplnil Gallagher s tým, že Vatikán „vyzýva obe strany, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu, aby sa tento dialóg mohol čo najskôr stať realitou“.
Rusko a Ukrajinu vyzval rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo, najmä v spojení s civilným obyvateľstvom, infraštruktúrou a zaobchádzaním so zranenými a vojenskými zajatcami.
Lavrov rokovanie s Gallagherom označil za „veľmi užitočné“ a poďakoval sa mu za „vyvážený postoj“ ku konfliktu na Ukrajine. Oznámil tiež, že Rusko je pripravené obnoviť politické kontakty s Vatikánom na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí.
Gallagher pricestoval do Moskvy v pondelok. Ide o jeho prvú návštevu Ruska od roku 2021, hoci s Lavrovom telefonicky rokoval aj minulý rok. Program jeho cesty, ktorá má trvať do štvrtka, zahŕňa stretnutia so zástupcami Moskovského patriarchátu i s miestnou katolíckou komunitou.
Návšteva je v súlade s diplomatickou tradíciou Vatikánu, ktorá kladie dôraz na neutralitu a odmietnutie prerušiť vzťahy s krajinami vo vojne.
Svätá stolica pri konflikte na Ukrajine presadzuje humanitárne iniciatívy, ako napríklad výmeny väzňov alebo repatriácie unesených ukrajinských detí. Bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Vatikánom sú krehké, najmä pre blízkosť pravoslávnej cirkvi a patriarchu Kirilla s Kremľom.
Nebohý pápež František v rozhovore pre taliansky denník Corriere Della Sera v máji 2022 uviedol, že patriarcha Kirill by sa nemal stať miništrantom ruského prezidenta Vladimira Putina.