Šéf vedeckej misie v Arktíde: Globálne otepľovanie je možno nezvratné

Berlín 15. júna (TASR) - Globálne otepľovanie už možno zašlo tak ďaleko, že sa stalo nezvratné. Uviedol to výskumník Markus Rex, ktorý viedol vôbec najväčšiu výskumnú expedíciu v Arktíde, informovala tlačová agentúra AFP.



"Miznutie letného morského ľadu v Arktíde je jednou z prvých 'mín' na tomto 'mínovom poli', jedným z prvých bodov zlomu, ktorý sa spúšťa, ak otepľovanie zájde príliš ďaleko," povedal Rex. "A môžeme sa v podstate pýtať, či sme na tú mínu už nestúpili a nespustili tak začiatok explózie," dodal nemecký vedec.



Klimatológ Markus Rex viedol doposiaľ najväčšiu výskumnú misiu do oblasti severného pólu, na ktorej sa zúčastnilo 300 vedcov z 20 krajín. Expedícia sa vrátila do Nemecka vlani v októbri po 389 dňoch výskumu aj s dôkazmi o rýchlom roztápaní ľadovej pokrývky v oblasti Severného ľadového oceánu. Varovali, že letá bez ľadu by tam mohli nastať už za niekoľko desaťročí.



Výprava za 140 miliónov eur takisto priniesla 150 terabajtov dát a vyše 1000 vzoriek ľadu. Stovky výskumníkov zisťovali informácie o arktickej atmosfére, oceáne, ekosystémoch a biogeochémii.



Rex pri predstavovaní prvých zistení výpravy povedal, že vedci prišli na to, že arktický morský ľad ubúdal "na jar 2020 rýchlejšie ako kedykoľvek od začiatku meraní" a že "plocha morského ľadu v lete bola iba spolovice taká veľká ako pred desaťročiami".



"Až hodnotenia v nasledujúcich rokoch nám umožnia určiť, či ešte môžeme pomocou efektívnej ochrany klímy zachrániť celoročný arktický morský ľad alebo či sme tento dôležitý bod zlomu v klimatickom systéme už prekročili," dodal Rex.