Šéf venezuelskej diplomacie tvrdí, že sankcie blokujú nákup vakcín

Caracas 8. apríla (TASR) - Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza v stredu vyhlásil, že bez ekonomických sankcií voči vláde prezidenta Nicolása Madura by si krajina už zakúpila všetkých 30 miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu, ktoré potrebuje. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



"Keby Venezuela nemala blokované zdroje, boli by sme schopní zakúpiť 30 miliónov vakcín, ktoré táto krajina potrebuje, pred tromi mesiacmi," uviedol Arreaza.



Venezuela doposiaľ dostala 250.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V a pol milióna dávok očkovacej látky od čínskej spoločnosti Sinopharm. Ako prvých očkujú zdravotníckych pracovníkov, učiteľov a vládnych predstaviteľov.



Caracas rokuje o kúpe ďalších dodávok vakcín prostredníctvom programu COVAX, ktorý zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Riaditeľ pohotovostného oddelenia Panamerickej zdravotníckej organizácie (PAHO) Ciro Ugarte uviedol, že "rokovania pokračujú a stále sa vyvíjajú snahy o odblokovanie zdrojov Venezuely v zahraničí". Podľa jeho slov ale za vakcíny z programu COVAX zatiaľ neboli uhradené žiadne súvisiace platby.



Venezuela od vypuknutia pandémie eviduje 165.000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a približne 1700 súvisiacich úmrtí, teda podstatne menej ako susedné štáty. Opozícia však presnosť týchto údajov spochybňuje, rovnako ako aj skupiny pozorovateľov vrátane ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW).



Líder venezuelskej opozície Juan Guaidó v marci uviedol, že na platby za vakcíny vyčlenil 30 miliónov dolárov zo zmrazených finančných prostriedkov.



Spojené štáty v roku 2019 zmrazili aktíva Venezuely na svojom území v celkovej výške 342 miliónov dolárov. Išlo o súčasť sankčného programu s cieľom dosiahnuť ukončenie Madurovej vlády. Washington kontrolu nad zmrazenými prostriedkami odovzdal Guaidóovi.