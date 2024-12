Šéf vládnej strany v Južnej Kórei odporil impeachment prezidenta

Soul 12. decembra (TASR) - Predseda juhokórejskej vládnej strany Sila ľudu (PPP) Han Tong-hun vo štvrtok povedal, že prezidentovi Jun Sok-jolovi by mali s okamžitou platnosťou pozastaviť výkon funkcie po tom, ako minulý týždeň nakrátko vyhlásil stanné právo. Jun medzitým svoje rozhodnutie obhajoval a poprel obvinenia z povstania. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Jonhap a AP.



Opozičná Demokratická strana (DP) pripravuje podanie novej ústavnej žaloby (impeachment) na Juna. Parlamentu by ho mali predložiť ešte vo štvrtok a hlasovanie plánujú na sobotu. Takýto návrh minulú sobotu v parlamente neprešiel pre bojkot poslancov PPP, ktorej je prezident členom.



Šéf vládnej strany teraz povedal, že impeachment prezidenta je jedinou cestou, pretože Jun nemá v úmysle z postu hlavy štátu v skorom čase odstúpiť, hoci prisľúbil, že všetky rozhodnutia vrátane dĺžky svojho zotrvania vo funkcii ponechá na PPP.



Prezident vo štvrtkovom televíznom vystúpení vyhlásil, že sa nebude vyhýbať zodpovednosti, no bude tiež "bojovať do poslednej chvíle". Jun tvrdí, že stanné právo vyhlásil v súlade so svojimi právomocami, nemôžu ho preto za tento krok odvolať ani vyšetrovať. Zopakoval, že chcel ochránil demokraciu a ústavný poriadok proti opozícii, ktorá má väčšinu v parlamente a podľa prezidenta paralyzovala riadenie krajiny.



Prokuratúra, polícia a protikorupčný úrad vedú vyšetrovanie proti prezidentovi a ďalším vládnym činiteľom i predstaviteľom armády a polície. Hlavným zámerom je zistiť, či sa dopustili vzbury. Jun má zakázané opustiť krajinu.



Nový prieskum vo štvrtok ukázal, že takmer 75 percent Juhokórejčanov si myslí, že prezident by mal okamžite odísť z funkcie, a to buď podaním demisie, alebo impeachmentom. Zhruba 16 percent opýtaných podporilo "organizovanú" rezignáciu Juna, ako to navrhla vládna strana na február alebo marec budúceho roka.



Prezident Jun nečakane oznámil vyhlásenie stanného práva 3. decembra. V prejave vtedy obvinil opozíciu z protištátnych aktivít a sympatií voči Severnej Kórei. O necelé tri hodiny na to parlament schválil väčšinou hlasov návrh na zrušenie stanného práva.