Šéf vyšetrovacieho výboru vyzýva Putina na obnovenie trestu smrti

Moskva 28. júna (TASR) - Šéf vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexandr Bastrykin vyzval v piatok ruského prezidenta Vladimira Putina, aby obnovil trest smrti a zrušil súčasné moratórium na jeho vykonávanie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Mali by sme zvážiť zrušenie moratória na trest smrti," povedal Bastrykin na takzvanom právnickom fóre, ktoré sa koná v Petrohrade. "V niektorých prípadoch by sa mal aplikovať," dodal.



Putin by podľa jeho slov mohol príslušné moratórium zrušiť dekrétom. "Niektorí kompetentní a kvalifikovaní právnici mi povedali, že musíme zmeniť ústavu - teda, že musíme usporiadať referendum - ale ja si myslím, že by sme mali jednoducho zrušiť moratórium na trest smrti prezidentským dekrétom," povedal šéf Sledkomu na zmienenom fóre.



Rusko prestalo vykonávať trest smrti v roku 1996, išlo totiž o podmienku pre jeho vstup do Rady Európy, z ktorej však bolo vylúčené v roku 2022 po invázii na Ukrajinu. Odvtedy na znovuzavedenie takéhoto trestu vyzýva Kremeľ čoraz viac ruských politikov a funkcionárov. Zároveň žiadajú, aby bol následne uložený osobám podozrivým zo spáchania marcového teroristického útoku v koncertnej sále pri Moskve, pri ktorom zahynulo vyše 140 ľudí.



Predseda dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej Dumy, Viačeslav Volodin v marci napríklad navrhol, aby príslušné moratórium zrušil ruský ústavný súd. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však vtedy informoval, že Kremeľ sa momentálne týmto návrhom nezapodieva.



Ustanovenie o treste smrti stále figuruje v ruskom trestnom zákonníku, takýto trest sa však nevykonal už viac ako 25 rokov. Za jeho obnovenie v prípade tzv. najťažších zločinov sa zasadzuje napríklad aj bývalý prezident a súčasný zástupca Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev.



Kritici sa obávajú, že Kremeľ by ho mohol takýto trest zneužívať na zastrašovanie disentu aj svojich politických oponentov.