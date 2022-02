Šéf WHO a čínsky premiér hovorili o pandémii COVID-19 a pôvode vírusu

Peking 5. februára (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu oznámil, že sa v Pekingu stretol s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom, s ktorým sa rozprávali o pandémii COVID-19 vrátane vyšetrovania jej pôvodu. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.



Tedros, ktorý do čínskej metropoly pricestoval na zimné olympijské hry, zverejnil na Twitteri fotografiu zachytávajúcu jeho stretnutie s Li Kche-čchiangom. "S potešením som sa stretol s Li Kche-čchiangom. Diskutovali sme o potrebe ofenzívneho úsilia ohľadom spravodlivosti (prerozdeľovania) vakcín v tomto roku, aby sa zaočkovalo 70 percent celej populácie (na svete)," uviedol šéf WHO.



"Hovorili sme tiež o potrebe silnejšej spolupráce čo sa týka pôvodu covidu založenej na vede a dôkazoch," doplnil. Privítal tiež podporu premiéra Číny ohľadom posilnenia pozície WHO a diskusiu týkajúcu sa zvyšovania globálnej pripravenosti na prípadnú ďalšiu pandémiu.



Šéf WHO je v Číne po prvý raz odvtedy, ako tam pricestoval v januári 2020, len niekoľko týždňov po zaznamenaní prvých prípadov covidu v meste Wu-chan. O rok neskôr skúmali pôvod koronavírusu priamo vo Wu-chane členovia medzinárodného tímu expertov spoločne s čínskymi kolegami. Ich záverečná správa z marca 2021 uvádza, že najpravdepodobnejšou hypotézou pôvodu vírusu je, že na ľudí sa preniesol z netopierov cez ďalšie zviera. Teóriu, že unikol z miestneho laboratória v Číne vtedy označili za "mimoriadne nepravdepodobnú".



WHO so sídlom v Ženeve vlani zriadila novú Vedeckú poradnú skupinu pre pôvod nových patogénov (SAGO), ktoré by mohli v budúcnosti vyvolať pandémiu. Čínu vyzvala, aby dodala primárne dáta, ktoré pomôžu vyšetrovaniu. Peking to však odmietol s odôvodnením, že musí chrániť právo na súkromie pacientov, ktorých sa to týka.