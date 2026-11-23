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Šéf WHO chce na Kube posúdiť možnosti pomoci pre jej zdravotníctvo
Počas trojdňovej návštevy na Kube má Tedros navštíviť zdravotnícke a biotechnologické zariadenia, stretne sa s predstaviteľmi sektoru zdravotníctva a bude hovoriť s novinármi.
Autor TASR
Havana 23. novembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pricestoval v nedeľu na trojdňovú návštevu Kuby, aby sa oboznámil s problémami tamojšieho zdravotníctva a hľadal možnosti medzinárodnej pomoci. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Kedysi oceňovaný systém bezplatnej zdravotnej starostlivosti na Kube sa výrazne zhoršil v dôsledku prehlbujúcej sa ekonomickej krízy. Tamojším nemocniciam chýba zdravotnícky materiál vrátane injekčných striekačiek, gázy, vakcín a anestetík. Nedostatok náhradných dielov zároveň komplikuje opravy prístrojov na hemodialýzu či počítačových tomografov, uviedla AP.
Podľa analytikov krízu v zdravotníctve prehĺbil nedostatok palív, ktorý sa spája so sprísnením amerických sankcií voči energetickému sektoru Kuby. Hospodárstvo krajiny pritom zápasí s problémami už niekoľko rokov.
Kuba má pritom zdravotné ukazovatele porovnateľné s vyspelými krajinami, ako sú nízka úmrtnosť, vysoká priemerná dĺžka života či celoplošné očkovanie. Súčasný stav je preto „šokujúci“, uviedol Mario Cruz Peňate, ktorý je zástupcom Panamerickej zdravotníckej organizácie a WHO na Kube.
Podľa vládnej správy zverejnenej v júni klesla miera prežitia detí s rakovinou z 85 na 65 percent. Tento pokles nastal po začiatku energetickej blokády v januári.
Počas trojdňovej návštevy na Kube má Tedros navštíviť zdravotnícke a biotechnologické zariadenia, stretne sa s predstaviteľmi sektoru zdravotníctva a bude hovoriť s novinármi. Kubu navštívil druhýkrát od nástupu do funkcie šéfa WHO.
Kedysi oceňovaný systém bezplatnej zdravotnej starostlivosti na Kube sa výrazne zhoršil v dôsledku prehlbujúcej sa ekonomickej krízy. Tamojším nemocniciam chýba zdravotnícky materiál vrátane injekčných striekačiek, gázy, vakcín a anestetík. Nedostatok náhradných dielov zároveň komplikuje opravy prístrojov na hemodialýzu či počítačových tomografov, uviedla AP.
Podľa analytikov krízu v zdravotníctve prehĺbil nedostatok palív, ktorý sa spája so sprísnením amerických sankcií voči energetickému sektoru Kuby. Hospodárstvo krajiny pritom zápasí s problémami už niekoľko rokov.
Kuba má pritom zdravotné ukazovatele porovnateľné s vyspelými krajinami, ako sú nízka úmrtnosť, vysoká priemerná dĺžka života či celoplošné očkovanie. Súčasný stav je preto „šokujúci“, uviedol Mario Cruz Peňate, ktorý je zástupcom Panamerickej zdravotníckej organizácie a WHO na Kube.
Podľa vládnej správy zverejnenej v júni klesla miera prežitia detí s rakovinou z 85 na 65 percent. Tento pokles nastal po začiatku energetickej blokády v januári.
Počas trojdňovej návštevy na Kube má Tedros navštíviť zdravotnícke a biotechnologické zariadenia, stretne sa s predstaviteľmi sektoru zdravotníctva a bude hovoriť s novinármi. Kubu navštívil druhýkrát od nástupu do funkcie šéfa WHO.