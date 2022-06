Šéf WHO: Dojem, že pandémia sa skončila, je mylný

Jakarta 20. júna (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval vlády štátov sveta, aby nenadobúdali dojem, že pandémia choroby COVID-19 sa skončila. Upozornil, že riziká objavenia sa nových nebezpečných variantov nového koronavírusu zostávajú reálne.



Podľa agentúry DPA Tedros uznal, že počet nahlásených prípadov covidu a úmrtí klesol o 90 percent v porovnaní s ich maximom v januári. Konštatoval, že aj na základe toho boli v mnohých krajinách zrušené obmedzenia. Upozornil však, že dojem, že pandémia sa skončila, je mylný.



Počas svojho vystúpenia v Indonézii, kde sa koná stretnutie ministrov zdravotníctva zo skupiny G20, ktorá združuje najväčšie ekonomiky sveta, Tedros konštatoval, že WHO je stále veľmi znepokojená nedostatočným testovaním na covid. Upozornil, že pre nízku mieru testovania a sekvenovaniu "nevnímame vývoj vírusu".



Tedros tlmočil i obavy, že ponaučenie z pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 vyprchá a "cyklus paniky a opomenutí sa bude opakovať".



Ako informovala DPA, monitorovaná aj agentúrou TASR, očakáva sa, že ministri zdravotníctva krajín G20 budú na svojej schôdzke v Indonézii diskutovať o spôsoboch, ako posilniť globálne zdravotnícke systémy, harmonizovať zdravotné protokoly súvisiace s covidom a štandardizovať medzinárodné cestovné doklady, uviedla hovorkyňa indonézskeho ministerstva Nadia Tarmiziová.



Hovorkyňa zdôraznila: "Celosvetová spolupráca je rozhodujúca na prekonanie pandémie a na zabezpečenie, aby sme boli pripravení na ďalšiu".



Stretnutie v Indonézii preto Tarmiziová označila za dôležité na získanie podpory na zvýšenie kapacity národných, regionálnych a globálnych zdravotníckych systémov.



Ministri zdravotníctva sa v utorok stretnú aj s ministrami financií skupiny G20 a budú diskutovať o finančnom fonde, ktorý by zahŕňal verejné a súkromné zdroje určené na prevenciu a reakciu na budúce pandémie.