Šéf WHO hovoril s Lavrovom o angažovanosti Ruska a stave na Ukrajine

Moskva 19. mája (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus telefonoval s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, s ktorým hovoril o úlohe Ruska v súvislosti s globálnymi záležitostiach v zdravotníctve a situácii na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe aktuálnej správy denníka The Guardian.



"Hovorili som s ministrom zahraničných vecí o ruskej účasti na globálnych zdravotníckych záležitostiach, o spolupráci s WHO a o situácii na Ukrajine," napísal na sociálnej sieti Twitter vo štvrtok Tedros.



"Požiadal som o bezpečný prístup k Mariupolu, Chersonu, k juhu Záporožia a k ostatným obliehaným oblastiam, aby sa tam mohla doručiť pomoc," dodal Tedros s tým, že civilisti musia byť chránení.