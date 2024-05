Šéf WHO je presvedčený, že globálna pandemická zmluva bude dosiahnutá

Ženeva 27. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je presvedčený, že napriek neúspechu nedávnych rokovaní sa globálnu pandemickú zmluvu napokon podarí dosiahnuť.



Podľa správy agentúry Reuters to Tedros vyhlásil v pondelok v Ženeve v prejave k delegátom 194 členských štátov WHO, ktorí sa v rámci 77. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia - vrcholného rozhodovacieho orgánu WHO - pokúsia uzavrieť viac ako dva roky trvajúce diskusie o globálnej pandemickej zmluve. Schôdzka v Ženeve potrvá do 1. júna.



"Nikto nepovedal multilateralizmus je jednoduchý, ale niet inej cesty," doplnil Tedros. "Som presvedčený, že uspejete, pretože keď je vôľa, tam je cesta, a ja viem, že máte spoločnú túžbu dosiahnuť dohodu," vyhlásil šéf WHO.



Globálna pandemická zmluva má byť prvá svojho druhu a jej cieľom je pripraviť všetky krajiny sveta, aby lepšie zvládli budúce pandémie, a poskytnúť im prostriedky na účinnú reakciu.



Pôvodný harmonogram počítal s preskúmaním návrhu zmluvy počas 77. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia s cieľom jej prijatia.



Hlboké nezhody však nateraz podkopávajú akúkoľvek nádej na kompromis, najmä pokiaľ ide o spravodlivý prístup k lekárskym protiopatreniam, ktoré sa majú prijať v prípade pandémie.



V predbežnom variante dohody sa navrhovalo garantovať pre WHO 10 percent produkcie liekov, vakcín a testov spojených s pandémiou vo forme darov a ďalších 10 percent vyhradiť za dostupné ceny najchudobnejším krajinám. Niektoré štáty, kde sa tieto komodity vyrábajú, však považujú túto hranicu za príliš vysokú.



Zablokované sú aj diskusie o prístupe k patogénom na účely vedeckého výskumu a o spravodlivej distribúcii liečby, vakcín a testov.



Cieľom výročného zasadnutia v Ženeve, ktorého motto znie: "Všetci pre zdravie, zdravie pre všetkých", je stanoviť usmernenia pre priority WHO na nasledujúce štyri roky.



Tedros v tejto súvislosti pripomenul, že 4,5 miliardy ľudí na celom svete nemá prístup k zdravotníckym službám. Ako cieľ preto navrhol prijať opatrenia, aby všetci chorí a zranení alebo všetky tehotné ženy mali prístup k lekárskej starostlivosti v blízkosti svojich domovov a včas. Medzi ďalšie ciele patrí plán na eradikácia malárie v mnohých krajinách do roku 2030 a podniknutie opatrení na boj proti alarmujúcemu nárastu rezistencie na antibiotiká.