Šéf WHO: Je priskoro tvrdiť, že pandémia covidu sa skončila

Bratislava 3. júna (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok v Bratislave uviedol, že by bolo predčasné hovoriť o pandémii ochorenia COVID-19 vo svete ako o skončenej. Dodal, že miliarda ľudí stále nie je zaočkovaná a tiež sa menej testuje a sekvenuje, informuje TASR.



"COVID-19 je drastickou ukážkou toho, že pandémia je oveľa viac ako zdravotná kríza. Dotkla sa každej oblasti života vrátane ekonomiky, vzdelania, rodín, cestovného ruchu či bezpečnosti," povedal Ghebreyesus na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022 Bratislava Forum.



Pripomenul, že zaočkovaných proti covidu je 60 percent ľudí vo svete, vďaka čomu sa v jednotlivých štátoch otvára spoločenský i ekonomický život. Podľa šéfa WHO je aktuálne ťažké predpovedať, ako sa bude situácia vyvíjať, aj ohľadne závažnosti budúcich variantov koronavírusu. Skonštatoval však, že nech nastane akýkoľvek scenár, svet je v lepšej pozícii než pred začiatkom pandémie.



Ghebreyesus zároveň upozornil, že zdravie je kľúčovým kritériom trvalo udržateľného rozvoja, a to je potrebné uvedomiť si na globálnej, národnej i miestnej úrovni. V tejto súvislosti vyzval na väčšie investície do verejného zdravotníctva. Vyzdvihol aj dôležitosť primárnej zdravotnej starostlivosti pri liečbe i prevencii chorôb.



Ako pokračoval, covid nie je jedinou krízou, na ktorú sa v súčasnosti sústreďuje pozornosť politikov a médií. Pripomenul, že WHO spolu so svojimi partnermi doteraz poslala na Ukrajinu viac ako 500 ton zdravotníckeho materiálu. Od začiatku ruskej invázie WHO overila 269 útokov na Ukrajine, pri ktorých zahynulo spolu 76 ľudí a 59 utrpelo zranenia.



Bezpečnostná konferencia Globsec 2022 Bratislava Forum sa koná v Bratislave v dňoch 2. – 4. júna. Jej účastníci hovoria okrem iného o zmobilizovaní podpory pre Ukrajinu.