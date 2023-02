Šéf WHO navštívi zemetrasením zasiahnuté oblasti v Sýrii

Ženeva 10. februára (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vo štvrtok uviedol, že je na ceste do Sýrie, ktorú v noci na pondelok spolu s Tureckom zasiahlo silné zemetrasenie. Nešťastie si vyžiadalo v oboch krajinách už viac ako 21.000 obetí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Cestujem do Sýrie, "kde WHO podporuje základnú zdravotnú starostlivosť v oblastiach postihnutých nedávnym zemetrasením, pričom staviame na našej dlhoročnej práci v celej krajine," napísal Tedros v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Organizácia Spojených národov vo štvrtok oznámila, že zasiahnuté oblasti v Turecku a Sýrii cez víkend navštívi námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok. Nešťastie si v oboch krajinách podľa miestnych úradov vyžiadalo už viac ako 21.000 obetí.



WHO varovala, že v dôsledku zemetrasenia môže Turecko a Sýriu zasiahnuť sekundárna zdravotnícka kríza, ktorá môže byť horšia ako samotné zemetrasenie.