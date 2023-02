Šéf WHO navštívil oblasť zasiahnutú zemetrasením, Ankare sľúbil pomoc

Adana 28. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia podporí Turecko v pomoci ľuďom postihnutým ničivým zemetrasením v turecko-sýrskom pohraničí, ktoré si vyžiadalo viac ako 50.000 obetí. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Turecko "robí, čo je v jeho silách", ale stále potrebuje medzinárodnú podporu, aby pomohlo obetiam zemetrasenia, povedal Tedros počas návštevy Antakye, jedného z najviac postihnutých miest.



Šéf WHO na tlačovej konferencii po boku tureckého ministra zdravotníctva Fahrettina Kocu (vysl.: Kodžu) povedal, že spoločne diskutovali o zdravotnej situácii v táboroch.



"Ide o infekcie dýchacích ciest, infekcie gastrointestinálneho traktu a najmä problémy duševného zdravia, pretože mnohí ľudia sú skutočne traumatizovaní. Ďalej ľudia potrebujú rehabilitačné služby, najmä ortopedickú službu," povedal Tedros.



Mohutné otrasy, ktoré 6. februára zasiahli juhovýchod Turecka a susednú Sýriu, si v Turecku vyžiadali viac ako 108.000 zranených. V súčasnosti milióny ľudí žijú v stanoch alebo sa snažia presťahovať do iných miest.



Katastrofa bola najhoršou v modernej histórii krajiny a okrem desaťtisícov obetí spôsobila v Turecku aj zrútenie alebo vážne poškodenie viac ako 160.000 budov.