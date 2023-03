Šéf WHO navštívil v Sýrii povstalecký región

Damask 1. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus navštívil v stredu severozápad Sýrie ovládaný povstalcami, ktorý nedávno zasiahlo silné zemetrasenie.



Ako uviedla agentúra AFP, šlo o Tedrosovu prvú cestu do oblastí mimo kontroly Damasku od zemetrasenia, ktoré túto oblasť postihlo 6. februára.



Na územie Sýrie prešiel zo susedného Turecka. Následne na povstalcami ovládanom území navštívil niekoľko nemocníc a útulok pre vysídlené osoby.



Hraničný priechod Báb al-Hawá sa nachádza v provincii Idlib, ktorú predstavitelia OSN navštevujú len zriedka. Ide o územie ovládané džihádistickou skupinou Organizácia pre oslobodenie Levanty (Haját Tahrír aš-Šám).



Po zemetrasení aktivisti a záchranné tímy zasahujúce na severozápade Sýrie odsúdili pomalú reakciu OSN a porovnávali ju s lietadlami humanitárnej pomoci, ktoré v hojnom počte pristávali na letiskách ovládaných sýrskou vládou. Aj námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths 12. februára priznal, že OSN zlyháva pri pomoci ľuďom na severozápade Sýrie.



Od ničivého zemetrasenie dorazilo na povstalcami ovládaný severozápad Sýrie celkovo 420 nákladných áut naložených pomocou OSN.



AFP poznamenala, že v oblastiach mimo vládnej kontroly na severe a severozápade Sýrie žijú viac ako štyri milióny ľudí, z ktorých 90 percent je životne závislých od humanitárnej pomoci.



Tedrosova cesta prichádza po tom, ako sa 12. februára stretol v Damasku so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré zasiahlo vojnou zmietanú Sýriu a Turecko, pripravilo v oboch krajinách o život viac ako 50.000 ľudí.



Sýrska vláda uviedla, že v oblastiach pod jej kontrolou zahynulo 1414 ľudí, zatiaľ čo predstavitelia Sýrie podporovaní Tureckom vyčíslili počet obetí v oblastiach ovládaných povstalcami na 4537, dodala AFP monitorovaná agentúrou TASR.