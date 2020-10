Šéf WHO: Nechať koronavírus voľne sa šíriť je nemorálne

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc

Ženeva 12. októbra (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok varoval pred návrhmi niektorých predstaviteľov, aby sa ochorenie COVID-19 nechalo voľne šíriť medzi ľuďmi v nádeji, že sa tým dosiahne tzv. kolektívna imunita. Tedros dodal, že takýto prístup by bol "". Informovala o tom tlačová agentúra AFP." povedal šéf WHO na virtuálnom tlačovom brífingu." pokračoval. "" dodal.Kolektívna imunita znamená, že protilátky má už dostatok populácie, takže sa šírenie nákazy z tohto dôvodu zastaví.Kolektívna imunita sa typicky dosahuje očkovaním a väčšina vedcov odhaduje, že protilátky musí mať najmenej 70 percent ľudí, aby sa zabránilo vypuknutiu nákazy. Avšak niektorí odborníci tvrdia, že ochranný účinok môže mať dokonca už to, keď má imunitu 50 percent populácie.Bruce Aylward, popredný poradca generálneho riaditeľa WHO, ešte v polovici augusta upozornil, že hromadné očkovanie (imunizácia) vakcínou proti ochoreniu COVID-19 by sa malo snažiť pokryť oveľa viac než len 50 percent svetovej populácie.